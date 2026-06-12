Ngày 12/6, Công an phường Tân Đông Hiệp (TPHCM) phát tin tìm người thân cho một bé sơ sinh 6 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy kèm lời nhắn được cho là của người mẹ.

Bé sơ sinh 6 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy. Ảnh: CA

Trước đó, vào khoảng 0h20 cùng ngày, chị Hoàng Thị Thuận đang ở nhà tại hẻm 22/3/1 đường Cây Da (khu phố Tân Phú 1, phường Tân Đông Hiệp) thì bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt trước cửa.

Mở cửa kiểm tra, chị phát hiện một bé sơ sinh được quấn khăn xanh trắng, nằm lọt thỏm trong một chiếc thùng giấy. Chị Thuận lập tức bế bé vào nhà ủ ấm, cho uống sữa, đồng thời cùng người dân xung quanh trình báo Công an phường.

Đáng chú ý, bên cạnh cháu bé có một mảnh giấy với lời nhắn đầy xót xa: "Vì hoàn cảnh quá éo le nên tôi không thể nuôi dưỡng được, kính mong ai gặp được bé chăm sóc nuôi dưỡng thay cho tôi. Tôi xin cảm ơn. Cháu sinh ngày 6/6/2026".

Lời nhắn để lại bên cạnh bé sơ sinh. Ảnh: CA

Ngay sau đó, Công an phường đã cùng người dân đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An. Qua kiểm tra, sức khỏe của bé hoàn toàn ổn định. Cháu bé hiện đang được các bác sĩ tại đây chăm sóc.

Công an phường Tân Đông Hiệp đang phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội hoàn tất các thủ tục để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cháu bé.

Cơ quan chức năng thông báo ai là cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé, xin liên hệ ngay với Công an phường để làm thủ tục nhận lại con.