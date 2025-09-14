Thông tin từ lãnh đạo UBND phường Lê Ích Mộc, vào khoảng 19h15 ngày 12/9, vợ chồng anh N.V.P (SN 1984) phát hiện một bé trai được đặt trong chiếc làn nhựa, gần cổng nhà ông N.V.H. ở tổ dân phố Hợp Thành 6. Cạnh đó là hộp sữa, vài bộ quần áo sơ sinh và một mảnh giấy viết tay.

Bé trai bị bỏ rơi ở phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng. Ảnh: Người dân cung cấp

"Do cháu ít tuổi lầm lỡ nên sinh con. Cháu không có khả năng nuôi con. Nhờ gia đình nuôi giúp cháu, cháu mang ơn suốt đời. Cháu hứa sẽ không bao giờ quay lại đòi con", thông tin trên lá thư để lại bên bé trai.

Trên lá thư để lại, người viết không ghi tên, không hẹn ngày quay lại, chỉ nhờ cậy nuôi con và cam kết sẽ không bao giờ đòi lại, khiến người xem nghẹn lòng.

Bức thư nhờ nuôi con được để lại cạnh đứa trẻ

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiếp nhận vụ việc và đưa bé trai về chăm sóc tại trạm y tế phường.

Qua thăm khám ban đầu, bé trai khoảng 1 tháng tuổi, nặng 4,5kg, sức khỏe ổn định. Hiện, bé được theo dõi và chăm sóc tạm thời tại cơ sở y tế địa phương.

UBND phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng đã phát đi thông báo, kêu gọi người thân hoặc cha mẹ ruột của bé trai sớm liên hệ với chính quyền để làm các thủ tục cần thiết.

Nếu sau 7 ngày kể từ ngày 13/9 không có ai đến nhận, địa phương sẽ tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.