Năm 2004, một cô gái 28 tuổi quê ở Hắc Long Giang (Trung Quốc) gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, rơi vào trạng thái thực vật. Bố mẹ cô sau khi để lại 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng) đã lặng lẽ biến mất.

Không ai ngờ, một nữ hộ lý bình thường lại âm thầm chăm sóc cô hơn 20 năm. Đến khi tỉnh lại, cô gái nghẹn ngào gọi bà là “mẹ”.

Nữ y tá có tấm lòng nhân hậu

Nữ y tá đó là bà Tưởng Cúc Hương, sống ở vùng nông thôn hẻo lánh tỉnh Chiết Giang. Gia cảnh bà nghèo khó, chồng làm công nhân thời vụ, còn bà làm hộ lý tại bệnh viện địa phương để nuôi hai con trai.

Một ngày, khi đang làm việc, bà nghe tiếng hô: “Nhanh tránh ra!”. Ngẩng đầu lên, bà thấy nhân viên y tế gấp gáp đẩy một cô gái mặt đầy máu vào phòng phẫu thuật. Bà thở dài: “Còn trẻ như vậy, thật đáng thương!”.

Ca mổ kết thúc, bà được giao nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân. Nhìn thân thể chi chít thương tích, cắm đầy ống dẫn, bà xót xa cầu nguyện: “Xin ông trời cho con bé sớm được tỉnh lại”.

Bà Cúc Hương không nề hà chăm sóc "người dưng". Ảnh: Sohu

Nạn nhân là Tống Vũ Vi, 28 tuổi, quê Hắc Long Giang, làm công nhân ở Chiết Giang. Hôm tai nạn, trên đường tan ca, cô bị ô tô mất lái tông trúng, văng xa nhiều mét, hôn mê bất tỉnh.

Ngay trong đêm, bố mẹ cô từ quê vội vã tới bệnh viện, khóc lặng bên giường con. Nhưng chưa kịp nguôi ngoai, họ lại nghe bác sĩ thông báo con gái bị chấn thương sọ não nặng, có thể thành người thực vật, cần phẫu thuật gấp.

Quá đau đớn, hôm sau họ chỉ để lại 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng), rồi biến mất.

Chứng kiến cảnh ấy, bà Cúc Hương nghĩ: “Cô gái này thật đáng thương, cha mẹ cũng bỏ mặc. Tôi chỉ có thể dốc lòng chăm sóc”. Từ đó, bà tận tụy chăm lo, lau người, xoay trở, xoa bóp, trò chuyện mỗi ngày, mong Vũ Vi sớm tỉnh.

Nhưng nhiều ngày trôi qua, Vũ Vi vẫn chưa tỉnh lại. Số tiền 3.000 NDT nhanh chóng hết, trong khi chi phí phẫu thuật chưa có, gia đình bệnh nhân thì không hề quay lại. Ngay cả tiền công chăm sóc cũng không có.

Dù vậy, bà Cúc Hương vẫn không đành lòng bỏ rơi, thậm chí bàn với chồng: “Hay là mình ứng tiền mổ cho con bé?”.

Người chồng phản đối kịch liệt: “Bà chăm không công từng ấy là quá đủ rồi. Nó đâu phải con mình”. Nhưng trước sự khẩn cầu dai dẳng của vợ, ông cuối cùng cũng đồng ý mang toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình đi đóng viện phí.

Xúc động nghe tiếng "mẹ"

Ca mổ thành công. Mỗi ngày, bà Cúc Hương kiên trì trò chuyện, mở nhạc, động viên để kích thích bệnh nhân tỉnh lại. Một buổi sáng, Vũ Vi khẽ hé mắt. Nắm tay cô, bà Cúc Hương rưng rưng lệ vì hạnh phúc.

Nhưng chi phí điều trị dài ngày khiến gia đình bà kiệt quệ. Cắn răng, bà đưa Vũ Vi về nhà tự chăm sóc. Ban đầu chồng con của bà Cúc Hương sốc nặng, sau đó cũng lặng lẽ chấp nhận.

Ba năm sau, sức khỏe của Vũ Vi dần hồi phục. Một hôm, trong lúc bà đang lau người, cô khẽ gọi: “Mẹ!”. Ban đầu bà tưởng mình nghe nhầm nhưng tiếng gọi ấy lại vang lên lần nữa. Nước mắt tuôn trào, bà nở nụ cười mãn nguyện.

Từ "người dưng" thành "mẹ con". Ảnh: Sohu

Bất hạnh lại ập đến khi chồng bà bị đột quỵ, nằm liệt giường. Một mình bà kiệt sức chăm sóc cùng lúc hai bệnh nhân. Vì vậy, bà đành tạm gửi Vũ Vi vào viện dưỡng lão. Nhưng mỗi ngày bà đều nhớ thương, chẳng yên lòng.

Một lần đến thăm, nghe Vũ Vi nghẹn ngào gọi “mẹ”, bà òa khóc, ôm chặt lấy con gái và nói: “Về nhà với mẹ thôi!”.

Từ đó, bà luôn tận tình chăm sóc Vũ Vi.

Dù Vũ Vi đã tỉnh lại nhưng vẫn phải nằm trên giường, thực hiện phục hồi chức năng, không thể chủ động việc sinh hoạt. Không nản, bà Cúc Hương vẫn chăm sóc cô chu đáo, chưa từng than phiền.

Bà Cúc Hương đã coi Vũ Vi như con ruột, còn Vũ Vi cũng xem bà Cúc Hương là mẹ. Hơn 20 năm qua, bà vẫn chăm sóc "con gái", cùng con hồi phục và vượt qua khó khăn, gắn bó yêu thương, thông tin từ Sohu.

Câu chuyện về tình thương bao la và sự kiên trì cảm động này khiến hàng triệu người ngưỡng mộ. Giữa đời thường, vẫn luôn có những tấm lòng nhân hậu nuôi dưỡng niềm tin và ấm áp tình người.

Họ từ 2 người dưng trở thành mẹ con, nương tựa vào nhau. Vũ Vi giờ đây cũng giúp "mẹ" rất nhiều việc. Họ thực sự đã là người thân.