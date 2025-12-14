Ngày 14/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương vừa ghi nhận một trường hợp bé trai 10 ngày tuổi (dân tộc Mông, ngụ tại xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai) uốn ván sơ sinh.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định, bé là con thứ hai của chị V.T.S. (17 tuổi, công nhân cao su). Ngày 3/12, chị S. sinh con tại nhà, bé nặng 3,2kg. Sau sinh, gia đình dùng kéo không được vô trùng để cắt rốn cho trẻ và không băng rốn theo quy trình y tế.

Hai ngày sau, bố chồng chị S. đến trạm y tế xã xin giấy chứng sinh cho bé. Sau đó, nhân viên y tế đã trực tiếp đến nhà kiểm tra tình trạng sức khỏe của trẻ và tư vấn gia đình đưa bé đi tiêm vắc xin phòng bệnh. Ban đầu, gia đình đồng ý nhưng sau đó từ chối tiêm chủng và không chấp nhận sử dụng bất kỳ loại thuốc nào cho trẻ.

Đến sáng 8/12, bé có biểu hiện bỏ bú, tím tái, khó thở. Gia đình đưa trẻ đến trạm y tế sơ cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên. Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, trẻ trong tình trạng lơ mơ, trợn mắt… và được được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị uốn ván rốn kèm nhiễm trùng huyết.

Theo lời người mẹ, trong quá trình mang thai, chị từng được nhân viên y tế tư vấn tiêm vắc xin phòng uốn ván nhưng do quên nên không thực hiện.

Trước đó, hồi tháng 4, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cũng tiếp nhận một ca uốn ván sơ sinh tương tự, khi gia đình cắt rốn cho trẻ bằng kéo cắt quần áo khi sinh tại nhà.