Ngày 3/12, Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) nhận được cuộc gọi chuyển viện khẩn từ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho bé trai L.B.A (5 tuổi).

Trước đó, bé nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt nhiều, khó thở, tím tái, huyết áp tụt. Xét nghiệm và siêu âm tim ghi nhận chức năng tim suy giảm nghiêm trọng, phân suất tống máu giảm sâu, men tim tăng cao, hướng đến chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp. Đây là bệnh lý hiếm gặp nhưng có thể nhanh chóng dẫn đến sốc tim, ngừng tuần hoàn và tử vong chỉ trong vài giờ.

Bé được đặt nội khí quản, hồi sức chống sốc tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và chuyển viện khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Các bác sĩ cấp cứu bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Trước diễn tiến nguy kịch của bệnh nhi, ê-kíp Hồi sức Tích cực Chống độc phối hợp cùng Khoa Hồi sức tích cực tim mạch lồng ngực đã nhanh chóng kích hoạt quy trình ECMO khẩn, chuẩn bị đầy đủ máy móc và đánh giá chỉ định đặt VA-ECMO (kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể) giúp thay thế tạm thời chức năng tim và phổi.

Chỉ 60 phút từ lúc Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận điện thoại, bệnh nhi đã được chuyển đến Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc và đặt ECMO an toàn.

Trong suốt thời gian chạy ECMO, trẻ được theo dõi liên tục 24/24. Sau 5 ngày điều trị, chức năng tim của bé cải thiện rõ rệt, co bóp cơ tim tăng dần, thuốc vận mạch giảm xuống mức rất thấp. Các bác sĩ tiến hành ngưng ECMO và ghi nhận tim bé đã tự đảm nhận lại chức năng bơm máu.

Bé cai ECMO thành công, được rút ống thở an toàn và tiếp tục hồi sức, phục hồi chức năng. Hiện tại, bé tỉnh táo, tự thở tốt, sinh hiệu ổn định và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Bích Kim, Phó Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 2, viêm cơ tim có thể xuất hiện sau nhiễm siêu vi thông thường và diễn tiến rất nhanh. Nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, trẻ có cơ hội hồi phục gần như hoàn toàn.

Phụ huynh cần đưa con đến bệnh viện ngay khi trẻ có các dấu hiệu như mệt bất thường, khó thở, đau ngực, đánh trống ngực, lơ mơ, tay chân lạnh để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Mỗi năm, người Việt gọi 2 triệu cuộc về tổng đài cấp cứu 115 Theo Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, mỗi năm có 2 triệu cuộc gọi đến tổng đài cấp cứu 115. Bộ Y tế đưa ra mục tiêu đến năm 2030, sẽ có 3 triệu người được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản.

Vợ dìu chồng gầy vào cấp cứu, lộ chuỗi ngày giải độc đến mức chảy máu dạ dày Vợ dìu chồng vào phòng cấp cứu trong tình trạng ôm bụng quằn quại, người gầy, mặt tái nhợt. Bác sĩ khai thác và được biết bệnh nhân làm theo các “bí quyết detox ruột” được chia sẻ trên mạng, khiến dạ dày bị loét rộng, ổ viêm chảy máu dữ dội.