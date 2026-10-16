MỸ - Một bé trai 13 tuổi ở bang Virginia (Mỹ) bị cáo buộc lái ô tô khi chưa đủ tuổi và mất lái, khiến chiếc xe đâm vào cột điện, xuyên qua lan can rồi lật nghiêng. Cả tài xế và người ngồi trên xe đều bị thương nhẹ.

Cảnh sát hạt Fairfax, bang Virginia (Mỹ), cho biết một bé trai 13 tuổi đã lái ô tô gặp tai nạn vào khoảng 7h18 ngày 4/10, tại nhánh đường hướng bắc từ Fairfax County Parkway ra Pohick Road.

Theo hình ảnh do cảnh sát công bố trên mạng xã hội X, chiếc xe đâm vào cột điện, xuyên qua lan can ven đường rồi lật nghiêng giữa bụi cây. Vụ tai nạn khiến cột điện bị hư hỏng, buộc lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa nhánh đường để khắc phục sự cố. Giao thông được khôi phục ngay trước 11h cùng ngày.

Cảnh sát cho biết bé trai 13 tuổi cầm lái và một thiếu niên cùng tuổi ngồi trên xe đều bị thương nhẹ, sau đó được đưa tới bệnh viện điều trị. Không có trường hợp thương vong nào khác được ghi nhận.

Theo DC News Now, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy chiếc ô tô thuộc sở hữu của cha mẹ thiếu niên ngồi trên xe. Bé trai cầm lái đã bị tạm giữ và cáo buộc lái xe không có giấy phép. Tại bang Virginia, độ tuổi tối thiểu để được cấp giấy phép lái xe là 16 tuổi. Do tài xế còn nhỏ tuổi, cảnh sát không công bố danh tính.

Một cư dân sống gần hiện trường cho biết chiếc xe gặp nạn trong khu vực sân sau nhà hàng xóm. Người này nhận định hai thiếu niên may mắn thoát nạn nghiêm trọng nhờ một cái cây chặn chiếc xe trước khi nó lao xuống sườn dốc và rơi vào sân nhà dân.

Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội về cách một cậu bé 13 tuổi có thể lấy được chìa khóa và tự lái ô tô. Một số ý kiến đặt câu hỏi liệu cha mẹ có biết việc này hay không, trong khi những người khác cho rằng cần có biện pháp ngăn trẻ chưa đủ tuổi tiếp cận và điều khiển phương tiện.

Cảnh sát chưa công bố đầy đủ hoàn cảnh dẫn đến việc thiếu niên cầm lái chiếc xe. Vụ việc vẫn đang được điều tra.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ khi trẻ chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe tự ý điều khiển ô tô. Gia đình cần quản lý chặt chìa khóa và phương tiện, không để trẻ tiếp cận xe khi không có sự giám sát của người lớn. Người điều khiển phương tiện phải đủ tuổi, đủ điều kiện theo quy định và nắm vững kỹ năng lái xe để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác.

Theo AOL

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