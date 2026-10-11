ẤN ĐỘ - Bị xe tải chở cát đâm trúng khi đang đi xe máy tại bang Maharashtra, một cô gái đã bám chặt vào cản trước của chiếc xe, thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Vụ việc được camera giám sát ghi lại.

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Một cô gái may mắn thoát nạn sau khi chiếc xe máy của cô bị xe tải chở cát đâm trúng tại khu vực Belapur, thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ. Vụ việc xảy ra ngày 10/10 và được camera giám sát ghi lại.

Theo NDTV, đoạn video dài khoảng 2 phút cho thấy chiếc xe tải đang di chuyển trên đường thì bất ngờ rẽ phải mà không giảm tốc độ. Phương tiện này sau đó đâm vào chiếc xe máy đang đi bên phải, khiến cô gái rơi vào tình huống nguy hiểm.

Sau cú va chạm, cô gái bám chặt vào cản trước xe tải, nhờ đó tránh bị văng ra đường hoặc cuốn vào gầm xe. Khi chiếc xe dừng lại, cô đứng dậy và rời khỏi hiện trường, trong lúc những người xung quanh tiến đến kiểm tra tình hình.

Vài giây sau, tài xế xe tải bước xuống, kiểm tra chiếc xe máy và dường như xảy ra tranh cãi với những người có mặt tại hiện trường. Khi người dân địa phương tập trung đông hơn, tài xế được cho là đã bỏ chạy.

Theo lời nhân chứng được NDTV dẫn lại, chiếc xe tải không có biển số và được cho là có liên quan đến hoạt động đấu giá cát Mahalgaon tại Vaijapur. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình trạng xe tải chở cát chạy quá tốc độ, hoạt động không đúng quy định tại địa phương. Người dân yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm đối với các phương tiện vi phạm.

Qua đó, người đi xe máy cần biết giữ khoảng cách an toàn, tránh chạy song song hoặc đi vào điểm mù của xe tải. Đặc biệt, cần thận trọng khi xe tải giảm tốc, chuyển hướng hoặc rẽ tại nút giao, bởi xe lớn thường có bán kính quay rộng và khó xử lý tình huống bất ngờ. Nếu thấy xe tải có dấu hiệu chuyển hướng, hãy chủ động giảm tốc, giữ khoảng cách và nhường đường khi cần thiết, không cố vượt ở phía xe đang rẽ.

Theo Ndtv

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