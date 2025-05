Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào chiều ngày 15/5. Thời điểm đó, phụ huynh của bé trai này cũng có mặt ở nhà.

Bên ngoài ban công chung cư chỉ có lan can bằng kính thấp được cho là thiếu an toàn. Ảnh: WJLA

"Bé trai may mắn rơi trúng bụi cây nên giảm thiểu được các tác động đến cơ thể. Tuổi tác, ngoại hình và cân nặng thực sự là những yếu tố giúp ích trong trường hợp này. Nếu nặng hơn, bé có thể đã không sống sót được. Đây thực sự là điều kỳ diệu", David Pazos, một thành viên đội cứu hộ chia sẻ với ABC News.

Tuy đã trải qua tình trạng nguy kịch song bé trai này được cho là vẫn bị thương rất nặng nên đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Một bé gái 9 tuổi ở Trung Quốc cũng may mắn sống sót sau khi rơi từ tầng 25 xuống tầng 7 của một tòa nhà. Ảnh: SCMP

Trước đó, vào tháng 3/2025, một bé gái 9 tuổi ở Hà Bắc, Trung Quốc, cũng may mắn sống sót sau khi rơi từ tầng 25 xuống tầng 7 của một tòa nhà. Theo SCMP, do trời quá nóng, cô bé đã đi mở cửa sổ. Nhưng không may, cấu trúc của cửa sổ bị lỏng, khiến bé ngã và rơi xuống.