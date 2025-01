Bà Nguyễn Thị Long (trú tại xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) vừa gửi thư cảm ơn Công an xã Cao An vì kịp thời tìm thấy cháu nội của bà, bé Nguyễn Đức H.H. (4 tuổi), sau nhiều giờ đi lạc.

Được biết, 8h ngày 23/1, bà Long đưa cháu H.H. đến Trường Mầm non xã Cao An nhưng không bàn giao cho giáo viên mà để cháu tự vào lớp. Tuy nhiên, khi bà ra về, bé H.H. chạy ra cổng trường và tự ý đi chơi.

Đến 10h cùng ngày, phát hiện cháu không có mặt tại lớp, bà Long cùng gia đình hốt hoảng tìm kiếm nhưng không thấy nên đã trình báo Công an xã Cao An.

Lực lượng công an đã rà soát camera an ninh, phát thông báo khẩn qua trang Facebook của công an xã và các nhóm Zalo cộng đồng.

Bé trai được lực lượng công an bàn giao lại cho gia đình. Ảnh: CTV

Khoảng 14h, Công an xã Cao An thông tin cho gia đình đã tìm được cháu Nguyễn Đức H.H. đang chơi tại nhà một người dân ở thôn Đào Xá (cùng xã Cao An). Bé được đưa về trụ sở công an để hoàn tất thủ tục và bàn giao lại cho gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Sau sự việc, gia đình bà Long cho biết đã rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc quản lý, trông nom trẻ nhỏ.

Bà Long cũng lời cảm ơn lực lượng Công an xã Cao An vì đã tìm kiếm và đưa cháu bé về an toàn. Bà chia sẻ: “Chúng tôi rất biết ơn và sẽ cẩn trọng hơn, tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra trong tương lai”.