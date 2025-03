Ngành Y tế TP.HCM dự báo, dịch sốt xuất huyết năm 2025 có khả năng đến sớm hơn so với năm 2024. Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), tính đến tuần thứ 7 của năm 2025, toàn thành phố đã ghi nhận 3.431 ca mắc sốt xuất huyết cao hơn 125,3% so với cùng kỳ năm 2024, tăng 49,3% so với trung bình giai đoạn 2022-2024. HCDC kêu gọi người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là loại bỏ các vật dụng chứa nước không cần thiết, thường xuyên vệ sinh môi trường sống, sử dụng các biện pháp phòng muỗi đốt. Ngoài ra, người dân cũng có thể phản ánh các điểm nguy cơ qua ứng dụng “Y tế trực tuyến”.