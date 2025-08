Ngày 4/8, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đăng Bằng, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết sau cú va đập vào gối, dù không có tổn thương trên da nhưng gối và cẳng chân của trẻ bị sưng, người nhà không nhận thấy đây là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Tình trạng nặng lên nhanh chóng khi trẻ có dấu hiệu sốt. Bé sốt cao liên tục 2 ngày, chân sưng to nhanh, hạn chế vận động, không đi lại được, gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhi vào viện.

"Trẻ vào viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, sốc nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng, với ổ nhiễm trùng ban đầu tại vị trí khớp gối và cẳng chân phải", bác sĩ Bằng cho biết. Sau khi hồi sức, tình trạng toàn thân ổn định, trẻ đã được can thiệp ngoại khoa, kết quả cho thấy trẻ bị viêm mủ khớp gối, viêm xương tủy do tụ cầu vàng.

Vị bác sĩ cho hay viêm xương tủy là bệnh nhiễm trùng nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được can thiệp điều trị kịp thời. Đây là một trường hợp rất điển hình.

"Nhiễm trùng thường theo đường máu mà không cần có vết thương hở và diễn biến rất nhanh. Chấn thương có thể là yếu tố cơ hội và thúc đẩy tình trạng nhiễm trùng nặng lên, dẫn đến các biến chứng nguy kịch như sốc nhiễm khuẩn, viêm mủ màng tim, viêm mủ màng phổi, rối loạn đông máu,… đe dọa trực tiếp đến tính mạng của trẻ", bác sĩ Bằng phân tích.

Bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý bất kỳ va đập nào dù có gây trầy xước cho trẻ hay không, cũng cần được quan tâm và theo dõi.

Viêm xương tủy là bệnh lý phức tạp, điều trị dai dẳng, tốn kém và có nguy cơ phải phẫu thuật nhiều lần. Cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức nếu sau khi bị va đập, trẻ có các biểu hiện:

- Trẻ sốt sau chấn thương. Đây là dấu hiệu rất quan trọng, cho thấy cơ thể đang bị viêm và nhiễm trùng.

- Đau nhức kéo dài tại vị trí chấn thương.

- Bắt đầu đi tập tễnh, đi khập khiễng.