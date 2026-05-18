Từ di sản đến “biểu tượng” đương đại

Có những công trình ngay từ khi khởi tạo đã mang trong mình “sứ mệnh” dẫn đường. Ví như vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, ngọn hải đăng đầu tiên trên thế giới đã được người Hy Lạp cổ đại xây dựng tại Alexandria không chỉ để dẫn lối tàu thuyền mà còn là minh chứng cho sự hùng mạnh của Alexander đại đế và triều đại Ptolemy.

Kiến trúc Beacon Tower lấy cảm hứng từ biểu tượng hải đăng. Ảnh phối cảnh dự án: Sun Property

​Tại Vũng Tàu, hải đăng Tao Phùng - ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á - cũng được người Pháp xây dựng để trở thành “người dẫn đường” trên tuyến hải trình huyết mạch Biển Đông.

Giờ đây, bên bờ Bãi Sau, cú bắt tay giữa “hai người khổng lồ” Sun Group và Aedas sẽ kiến tạo nên Beacon Tower - “ngọn hải đăng” đương đại lấy cảm hứng từ chính di sản Tao Phùng.

Tọa lạc giữa lòng Blanca City, các tòa tháp vừa kế thừa sứ mệnh thắp sáng đường chân trời, vừa hiện thực hóa những mục tiêu mới: định danh cho vị thế mới của phố biển - trở thành ngôi nhà mơ ước của cộng đồng công dân toàn cầu tại TP.HCM.

​Tại đây, các kiến trúc sư Aedas đã “chuyển ngữ” cốt cách kiên định, kiêu hãnh của hải đăng Tao Phùng thành một biểu tượng kiến trúc đương đại. Những tòa tháp trắng tinh khôi sừng sững vươn cao, vừa kiên định, vừa tự do, phóng khoáng chiếm lĩnh không gian tầng cao của đô thị biển all-in-one đẳng cấp quốc tế.

Theo đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), hiện diện như một ngọn hải đăng an toàn và vững chãi, Beacon Tower chinh phục những chủ nhân tinh hoa đang kiếm tìm một bến đỗ bình yên cho tâm trí, một điểm tựa an yên sau mỗi hành trình, cũng là nơi nương náu an toàn cho dòng tiền tích lũy.

Định danh vị thế mới cho phố biển Vũng Tàu

Với pháp lý sở hữu lâu dài, Beacon Tower được xem như “của để dành” vô giá của các chủ nhân tinh hoa. Sở hữu căn hộ tại đây không chỉ là sở hữu một không gian sống khác biệt, mà là nắm giữ tọa độ độc tôn trên “đường chân trời rực rỡ” của Vũng Tàu tương lai.

Thiết kế tối ưu tầm nhìn, mỗi góc ban công đều mở ra một chân trời rực rỡ. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Sự khác biệt trước hết nằm ở tầm nhìn panorama 360 độ cực phẩm: một mặt thu trọn đại dương mênh mông của Bãi Sau cùng thế giới giải trí rực rỡ của Sun World; một mặt hướng về nhịp sống nhộn nhịp của trung tâm thành phố và biển Bãi Trước. Tiếp đến là không gian sống khoáng đạt hiếm thấy với trần cao tới 3,5m cùng thiết kế tinh tế giúp đón trọn nắng gió và không khí tươi sạch từ biển cả - một điểm cộng đủ sức chinh phục những chủ nhân khao khát cuộc sống giao hòa cùng thiên nhiên.

Với đa dạng loại hình từ studio, 1-3 phòng ngủ đến các căn Duplex giới hạn, tổ hợp này mang đến một “thực đơn” thịnh soạn, phù hợp với mọi nhu cầu từ an cư, nghỉ dưỡng đến khai thác kinh doanh homestay hay lưu trú dài ngày.

Ngay tại nội khu, cư dân Beacon Tower cũng bỏ túi bộ sưu tập đặc quyền “sống rạng ngời” đến từ hệ tiện ích hiếm đô thị nào ở nội đô Sài Gòn từng có. Đó là chất sống sôi động của công viên nước Sun World Vũng Tàu 15ha đã đi vào hoạt động. Là sự tiện lợi và thời thượng của hệ thống shophouse tại các khối đế cùng tổ hợp trung tâm thương mại mặt biển 5,5ha đem đến những trải nghiệm dịch vụ - mua sắm đẳng cấp. Và cũng là khoảng lặng thư thái tại cụm 8 công viên chủ đề độc đáo khác chỉ rợp một màu xanh mát bao quanh.

Hệ tiện ích đặc quyền nội khu với hệ thống công viên, trung tâm thương mại quy mô. Ảnh: Ánh Dương

Trong khi, ​nội các tòa cũng được trang bị loạt tiện ích đẳng cấp như Sky Lounge ngắm cảnh trên cao, Kidzone, phòng gym, khu thể thao ngoài trời hay vườn trên cao, khu BBQ và đặc biệt là hệ thống đỗ xe rộng tới 30.632m2, vượt quy chuẩn chung đến 2 lần, giúp giải tỏa hoàn toàn áp lực về không gian đỗ xe.

​Cộng hưởng cùng vị trí đắt giá trên mặt tiền đường 3/2 huyết mạch và kết nối trực tiếp với 800m bờ biển, Beacon Tower chính là tọa độ giao thoa hoàn hảo: vừa là tổ ấm bình yên để tái tạo năng lượng, vừa là khoản đầu tư sinh lời hấp dẫn từ việc vận hành căn hộ dịch vụ hay homestay.

Sun Group và các đối tác quốc tế đã cùng nhau bắc một “cây cầu” kết nối quá khứ và tương lai Vũng Tàu. Khi một bên là hải đăng Tao Phùng di sản, một bên là Beacon Tower - biểu tượng của chương mới, cả hai sẽ cùng thắp sáng đường chân trời và tô điểm cho phố biển phồn hoa. Và “cây cầu” ấy sẽ được lấp đầy bởi lớp lớp những du khách, cư dân tinh hoa, công dân toàn cầu hay người Sài Gòn đến nghỉ dưỡng, làm việc, định cư hay tìm lại thanh xuân rực rỡ.

(Nguồn: Sun Property)