Vị thế "tựa phố hướng hải" trên trục giao thương quốc tế

Theo báo cáo thị trường từ Knight Frank, bất động sản hướng biển thường sở hữu mức giá cao hơn trung bình từ 30% đến 40% so với các phân khúc tương đương trong nội địa.

Tổ hợp Beacon Tower sở hữu vị trí “mặt tiền” đại đô thị Blanca City. Ảnh phối cảnh dự án: Sun Property

Beacon Tower thuộc đại đô thị Blanca City của Sun Group hiện thực hóa lợi thế này khi sở hữu thế đất “hai mặt tiền” hiếm có, ôm trọn nhịp sôi động của đại lộ 3/2, trục “xương sống” kinh tế, đồng thời kết nối trực tiếp biển Bãi Sau cũng chuỗi tiện ích nội khu quy mô.

Vị thế này cho phép cư dân thụ hưởng đặc quyền kết nối đa hướng, vừa nằm giữa tâm điểm tiện ích đô thị, vừa tiếp cận nhanh chóng các điểm du lịch nổi tiếng, khu kinh tế trọng điểm trong khu vực.

Xung lực hạ tầng khu vực đang tăng rõ rệt khi các hợp phần đầu tiên của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức thông xe vào cuối tháng 4/2026.

Anh Hữu Tín, một khách hàng đến từ Đồng Nai chia sẻ: "Beacon Tower thừa hưởng lợi thế kết nối thuận tiện từ Vũng Tàu đến Đồng Nai và TP.HCM. Đây không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn phù hợp cho nhu cầu an cư và định hướng phát triển lâu dài".

Sống giữa tâm điểm tiện ích, tận hưởng tầm nhìn “kép” đắt giá

Nằm trong lòng đại đô thị Blanca City, Beacon Tower kiến tạo một hệ sinh thái an cư và giải trí khép kín theo mô hình All-in-one. Trong khi bên ngoài kề cận “vành đai tiện ích” quy mô khủng công viên nước Sun World Vũng Tàu, trung tâm thương mại mặt biển rộng 5,5ha, khách sạn Marriott Hotels… Bên trong mỗi bước chạm của cư dân đều được nâng niu bởi hệ tiện ích cao cấp từ sảnh đón sang trọng, khu thể thao ngoài trời, bể bơi vô cực, vườn trên cao, sân chơi trẻ em, sky lounge… tạo nên dòng chảy trải nghiệm sôi động và phong cách sống nghỉ dưỡng thượng lưu.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu cách Beacon Tower chỉ 5 phút đi bộ. Ảnh phối cảnh dự án: Sun Property

Sự tinh tế trong kiến tạo trải nghiệm sống và định hình giá trị bất động sản còn được thể hiện rõ nét qua dấu ấn kiến trúc. Beacon Tower lấy cảm hứng từ hình tượng ngọn hải đăng Vũng Tàu, được phát triển bởi đơn vị tư vấn thiết kế toàn cầu Aedas, qua đó tạo nên biểu tượng nhận diện mang tính dẫn dắt và khác biệt.

Điểm nhấn nổi bật nằm ở chiều cao trần căn hộ lên tới 3,6m, cao hơn khoảng 20% so với tiêu chuẩn thông thường, giúp mở rộng biên độ không gian, tạo điều kiện để bố trí không gian sống linh hoạt, đa công năng, phù hợp với nhu cầu ở thực lẫn khai thác lưu trú.

Những góc ban công “triệu đô” ngắm toàn cảnh biển và đô thị. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, cấu trúc tòa tháp cho phép sở hữu tầm nhìn kép, giúp cư dân quan sát nhịp sống đô thị và không gian đại dương trong cùng một góc nhìn. Đây là lời giải cho xu hướng tìm kiếm "ngôi nhà thứ hai", nơi cư dân tái tạo năng lượng trong không gian riêng tư nhưng vẫn gắn liền với mạch đập của một trung tâm giải trí tầm cỡ quốc tế.

Toàn cảnh công viên nước Sun World Vũng Tàu quy mô 15ha. Ảnh: Ánh Dương

“Điểm neo” dòng tiền bền vững

Beacon Tower khẳng định sự khác biệt khi là quỹ căn hộ biển hiếm hoi trên thị trường đáp ứng đồng thời hai tiêu chí then chốt. Theo một số đơn vị kinh doanh bất động sản, trong suốt thời gian qua, những vướng mắc về pháp lý cùng bài toán công suất khai thác chưa tối ưu đã phần nào làm chậm đà phát triển của thị trường bất động sản biển Vũng Tàu.

Minh chứng là trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, Vũng Tàu ghi nhận kỷ lục ước tính đón gần 70.000 lượt khách mỗi ngày. Khi các cơ sở lưu trú truyền thống rơi vào tình trạng quá tải, một tổ hợp căn hộ cao cấp phát triển theo hệ sinh thái đô thị như Beacon Tower trở thành lựa chọn đáng chú ý của thị trường.

Beacon Tower nắm giữ lợi thế khi nằm tại tâm điểm kết nối và du lịch, đón trọn dòng khách du lịch, chuyên gia cao cấp từ các cụm cảng nước sâu, cảng tàu khách quốc tế và sân bay quốc tế Long Thành.

Căn hộ Beacon lựa chọn lý tưởng cho an cư và đầu tư. Ảnh phối cảnh dự án: Sun Property

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định: "Vũng Tàu khi được phát triển cùng khu vực TP.HCM mới, trở thành một địa danh của thành phố kinh tế bậc nhất sẽ tạo ra cơ hội bứt phá cho hoạt động du lịch. Đây là địa bàn đang thu hút cả thế giới đến để đầu tư, hưởng thụ, giải trí nhờ hệ thống hạ tầng và tiềm năng sẵn có".

Trong kỷ nguyên mới của TP.HCM nói chung và Vũng Tàu nói riêng, Beacon Tower là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của những chủ nhân tiên phong nắm giữ tài sản tại trung tâm phố biển.

(Nguồn: Sun Property)