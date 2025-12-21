Sau 4 ngày tranh tài hấp dẫn và cảm xúc, đầy tinh thần fair-play, giải đấu lần thứ 7 với sự tham gia của 12 đội đến từ Nhật Bản, Singapore và Việt Nam, đã tìm ra người chiến thắng xứng đáng: U13 Becamex TP.HCM.

Giải đấu là sân chơi bổ ích, gắn kết và giao lưu giữa các cầu thủ trẻ Singapore, Việt Nam và Nhật Bản

Điều thú vị, cuộc chiến tranh ngôi chiều 21/12 cũng chính là tái hiện trận đấu ngày khai mạc, Becamex TP.HCM vs Kawasaki Frontale Todoroki (Nhật Bản), với người chiến thắng không thay đổi, chỉ khác ở tỷ số: 3-2 và 2-1.

Với kết quả này, U13 Becamex TP.HCM đã bảo vệ thành công chức vô địch, đồng thời đánh dấu lần thứ 4 lên ngôi ở sân chơi quốc tế này, sau các năm 2019, 2020, 2024.

Ngoài danh hiệu tập thể, Becamex TP.HCM còn thấu tóm 2 danh hiệu cá nhân: Thủ môn xuất sắc nhất (Nguyễn Văn Quân) và Vua phá lưới (Vũ Ngọc Duy - 13 bàn). Riêng Cầu thủ xuất sắc nhất, thuộc về Isora Aiba của đội á quân, Kawasaki Frontale Todoroki.

U13 Becamex TP.HCM FC vô địch đầy xứng đáng

So với 6 lần tổ chức trước, U13 quốc tế Việt Nam – Nhật Bản 2025, có thêm đại diện đến từ Singapore, mở rộng thêm quy mô của giải đấu.

Cũng trong chiều 21/12, khán giả đến sân còn được xem trận đấu giữa All Star U13 Việt Nam và All Star U13 Nhật Bản + Singapore (0-1).

Thông qua sân chơi được tổ chức hàng năm dành cho các cầu thủ trẻ, BTC mong giải Bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục là cầu nối ngoại giao thể thao, góp phần nuôi dưỡng ước mơ, phát hiện những ngôi sao tương lai và tăng cường tình hữu nghị giữa các quốc gia.