Phát biểu trong lễ khai mạc chiều 18/12, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cố vấn danh dự của giải – ngài Ito Naoki, bày tỏ niềm vui khi giải đấu ngày càng mang tính quốc tế và hấp dẫn hơn, năm nay có thêm đại diện đến từ Singapore.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cố vấn danh dự của giải – ngài Ito Naoki phát biểu tại lễ khai mạc

Đại sứ Ito Naoki nói: “Giải đấu này là một sự kiện giao lưu lớn thông qua bóng đá giữa các cầu thủ trẻ được tổ chức hàng năm tại khu vực phía Nam”.

Ngài Ito Naoki đề cập đến việc giải Bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản không chỉ là sân chơi rèn luyện kỹ năng mà còn là bệ phóng cho các tài năng trẻ.

Cụ thể, một số cầu thủ từng tham dự sân chơi này vào 2019, đã có tên trong thành phần đội U17 Nhật Bản dự U17 World Cup 2023 tại Indonesia, U17 Việt Nam tranh tài U17 châu Á 2023 (Quang Huy, Quốc Kiên, Quốc Trung – PV),…

Giải đấu là sân chơi bổ ích, bước đệm cho các cầu thủ trẻ

Giải Bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản được tổ chức lần đầu vào 2018, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Năm nay giải bước sang mùa thứ 7, ngày một khẳng định là một sân chơi quốc tế uy tín, nơi nuôi dưỡng tinh thần thể thao, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ và góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản ngày càng bền chặt.

Được sự chấp thuận và hỗ trợ của UBND TP.HCM, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các sở ngành liên quan, giải được tổ chức bởi Tập đoàn Becamex, CLB Kawasaki Frontale, CLB Bóng đá Becamex TP.HCM, Công ty TNHH Becamex Tokyu.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa 2 đội Becamex TP.HCM FC vs Kawasaki Frontale Todoroki đầy hấp dẫn và thú vị, với 5 bàn thắng được ghi. Kết quả chung cuộc, đại diện chủ nhà thắng 3-2.