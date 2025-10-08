Giải thưởng minh chứng cho sự cam kết của Beiersdorf Việt Nam trong việc kiến tạo môi trường làm việc tố nhất, nơi mỗi cá nhân đều cảm thấy được trân trọng, được trao quyền và có cơ hội phát triển toàn diện.

Care Culture - Văn hóa quan tâm

“Tại Beiersdorf Việt Nam, “quan tâm” không chỉ dừng lại ở những sản phẩm chăm sóc da, mà còn hiện hữu trong cách chúng tôi xây dựng môi trường làm việc và gắn kết con người. Sự quan tâm ấy trở thành chất keo gắn kết, giúp mỗi thành viên không chỉ hợp tác trong công việc, mà còn thấu hiểu và hỗ trợ nhau để cùng tiến về phía trước. Đó chính là tinh thần Togetherness Beyond Teams - Sự đồng lòng vượt ra ngoài phạm vi đội nhóm”, đại diện công ty chia sẻ.

Song hành là triết lý Care Changes Everything - Sự quan tâm có thể thay đổi tất cả. Beiersdorf coi sự quan tâm là kim chỉ nam: từ việc chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần, tạo cân bằng công việc - cuộc sống cho nhân viên, cho đến những cam kết dài hạn trong việc bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng.

Nhân viên - “Trái tim” của mọi thành công

Beiersdorf cho rằng, nhân viên không đơn thuần là nguồn lực, mà là trái tim và linh hồn của mọi thành công. Công ty luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, triết lý “Winning with our people” đã là kim chỉ nam để Beiersdorf luôn nỗ lực tạo ra một môi trường nơi mỗi cá nhân cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe và được khuyến khích trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

“Làm việc tại Beiersdorf mang đến cho tôi một môi trường tràn đầy sự quan tâm - nơi cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều được chú trọng. Tại đây, tôi cảm nhận rõ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình”, anh Trần Khánh Hoàng - National MT Manager tại Beiersdorf Việt Nam chia sẻ.

Hành trình phát triển bền vững

Những thành tựu này không chỉ phản ánh những nỗ lực trong việc xây dựng văn hóa quan tâm, mà còn cho thấy cam kết lâu dài của công ty trong việc đầu tư cho con người. Hướng đến tương lai, Beiersdorf cam kết sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị thiết thực, mở rộng không gian làm việc đa dạng, công bằng và hòa nhập. Song song, Beiersdorf sẽ trao nhiều cơ hội hơn để nhân viên phát triển năng lực cá nhân, đồng thời đóng góp vào hành trình chung hướng đến mục tiêu trở thành công ty chăm sóc da số một thế giới (best skincare company in the world).

Bích Đào