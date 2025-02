7 trưởng phòng, 3 trưởng công an huyện và 11 phó trưởng phòng, 4 phó công an huyện thuộc Công an tỉnh Bến Tre nghỉ hưu trước tuổi. 25 người này còn thời gian phục vụ theo quy định từ 8-57 tháng.