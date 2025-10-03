MC Anh Tuấn và diễn viên Quốc Trường.

MC Anh Tuấn và diễn viên Quốc Trường từng dẫn show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1 và giữ mối quan hệ thân thiết từ đó đến nay. Tối 2/10, MC Anh Tuấn tới dự buổi công chiếu phim điện ảnh Chị ngã em nâng có sự tham gia của Quốc Trường và Lâm Bảo Châu để ủng hộ đàn em.

Ngoài Quốc Trường, sự kiện ra mắt Chị ngã em nâng còn có sự góp mặt của đạo diễn Vũ Thành Vinh cùng dàn diễn viên Thuận Nguyễn, Uyển Ân, Quốc Trường, Phương Lan và đặc biệt là hai diễn viên đến từ Thái Lan – Moslhong (Mos) và Isbanky (Bank). Tuy nhiên, nữ chính Lê Khánh vắng mặt.

MC Anh Tuấn sinh năm 1974, vẫn giữ được sự trẻ trung khó tin ở tuổi 51. Không ai nghĩ anh hơn Quốc Trường tới 14 tuổi và hơn Lâm Bảo Châu tới 18 tuổi.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh lần đầu tiên giới thiệu tác phẩm tại Hà Nội. “Tôi đã mong chờ khoảnh khắc ra mắt này từ lâu. Từng thành công trong vai trò nhà sản xuất gameshow, lần trở lại với điện ảnh này mang đến cho anh không ít áp lực.

“Gần 30 năm gắn bó với truyền hình, nếu không làm phim, tôi cũng vẫn ổn. Nhưng điện ảnh là một thử thách tôi khao khát từ rất lâu, là ước mơ đã chắt chiu, dành dụm nhiều năm để thực hiện. Vì vậy, điều khiến tôi áp lực nhất chính là làm sao thuyết phục khán giả tin rằng bản thân có thể thành công trong lĩnh vực này. Còn doanh thu, nếu tốt đó là nguồn động lực để tiếp tục tái đầu tư cho những dự án mới", đạo diễn Vũ Thành Vinh nói.

Quốc Trường tại sự kiện ra mắt phim.

Quốc Trường lần này thử sức ở vai chính diện. Nam diễn viên thừa nhận đây là thử thách mới: “Trước đến nay sở trường của Trường là những vai phản diện. Ngoài đời không phản diện lắm, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần đóng vai phản diện thì lại hợp, khán giả nhớ và ấn tượng. Tuy nhiên, diễn lâu rồi Trường bắt đầu thấy ngán, vì những nét đó lặp đi lặp lại. Là diễn viên, Trường cũng không muốn bị rơi vào một khuôn mẫu nên gần đây ưu tiên những vai chính diện nhiều hơn.

Ngoài đời, Trường vốn là người hài hước, dễ thương - mình tự tin như vậy - nên khi nhận những vai có tính cách tương đồng, Trường thấy dễ nhập vai hơn. May mắn trong phim này, đạo diễn Vinh mời mình vào vai bác sĩ Trường. Ngoài đời Trường cũng có nhiều bạn bè làm bác sĩ nên cảm giác như “gặp thời tới” phù hợp để thử đưa nét tính cách ngoài đời vào nhân vật: vui vẻ, hoạt bát, dễ thương và chung tình".

Thuận Nguyễn ngại ngùng khi Uyển Ân nhắc tới việc đóng cảnh nóng.

Trong khi đó, Thuận Nguyễn và Uyển Ân đã có nhiều cảnh quay nồng cháy trong lần đầu đóng cặp. Cả hai tiết lộ nguyên tắc làm việc là tôn trọng bạn diễn và tuyệt đối chuyên nghiệp. Thuận Nguyễn chia sẻ: “Uyển Ân là bạn diễn tuyệt vời, hết mình và lăn xả. Chúng tôi có chemistry đặc biệt nên nhiều cảnh chỉ cần quay 1–2 lần là xong".

Còn em gái Trấn Thành bật mí về sự chuẩn bị cho cảnh nóng: “Đóng cảnh yêu với người mới gặp quả thật khó. Nhưng với sự dẫn dắt của anh Thuận, cộng thêm bối cảnh lãng mạn, chúng tôi dễ nhập vai hơn".

Em gái Trấn Thành và Thuận Nguyễn đẹp đôi trên thảm đỏ.

Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, Lâm Bảo Châu trong vai TikToker Lê Bi kể lại cảnh đánh nhau với Thuận Nguyễn, bị cây gậy lớn đập vào lưng 5 lần khiến mình bầm tím cả lưng sau nhiều lần quay.

Chị ngã em nâng ra rạp từ ngày 3/10. Ngoài dàn diễn viên chính, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên khách mời như NSƯT Hoài Linh, Đinh Y Nhung, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hạnh Thúy...

Ảnh: NSX