Quốc Trường

Lần đầu phản biện để thay đổi vai diễn

- 2 năm anh không đóng phim và rồi liên tiếp trở lại màn ảnh với 2 vai diễn trong "Út Lan" và "Chị ngã em nâng". Bác sĩ Trường trong phim sau rõ ràng là vai diễn có nhiều đất diễn hơn nhà văn Sơn ở phim trước và lần đầu anh vào vai giống tên thật mình ngoài đời?

Trong kịch bản ban đầu, nhân vật có tên khác nhưng sau khi đạo diễn mời tôi thì anh ấy sửa luôn tên nhân vật là Trường, cũng cho vần với tên nữ chính Thương. Tôi tham gia Chị ngã em nâng từ lúc kịch bản còn chưa hoàn thiện. Tôi sau đó có đóng góp ý kiến và kịch bản sau này thay đổi nhiều, sửa khoảng 4-5 lần.

- Nói vậy anh là người có tiếng nói quyết định với việc thay đổi kịch bản và số phận nhân vật?

Tôi chỉ có tiếng nói thay đổi vai diễn của mình thôi. Thấy gì vô lý tôi sẽ đứng ở góc độ khán giả mà đặt câu hỏi. Đạo diễn sau đó sẽ đưa ra câu trả lời để thuyết phục được tôi, còn nếu không anh ấy sẽ chỉnh sửa sao cho hợp lý. Một bộ phim thành công không chỉ có yếu tố kịch bản mà còn cần tới những buổi workshop với diễn viên. Tôi thấy những buổi này rất quan trọng bởi những diễn viên có nghề và đóng nhiều phim họ sẽ "xé" kịch bản ra, đặt những câu hỏi khốc liệt để cùng đạo diễn làm kịch bản đầy hơn.

Tạo hình vai bác sĩ của Quốc Trường trong "Chị ngã em nâng" đang chiếu rạp.

- Nghe chừng Quốc Trường là một diễn viên có quyền lực khi có thể đưa ý kiến thay đổi cả nhân vật? Trước "Chị ngã em nâng", anh đã từng làm điều đó?

Không! Sau Út Lan tôi mới quyết đoán hơn trong cách góp ý. Sau hàng loạt phim như: Kẻ ẩn danh, Bẫy ngọt ngào, Đôi mắt âm dương và Út Lan, tôi có kinh nghiệm hơn, sẽ nhìn được lỗ hổng của vai diễn. Các đạo diễn rất thích các diễn viên như vậy nên đó là lý do họ hay mời diễn viên có kinh nghiệm bởi sẽ phân tích kịch bản và góp ý cho tốt hơn còn diễn viên mới vào nghề đôi lúc thấy hết nhưng lại ngại đưa ra ý kiến. Họ không dám nói, lo sợ nói ra sẽ bị la, sợ bị quê. Còn tôi già rồi (cười), thêm nữa tôi nói chuyện với đạo diễn như anh em góp ý với nhau nên tâm thế sẽ khác.

Tôi tin làm nghề đủ lâu để có thể góp ý cho đạo diễn - những người giờ tầm tuổi tôi hoặc như những người anh. Thêm nữa tôi có phần tự tin hơn do đã có một gia tài khá lớn về phim ảnh.

- Góp ý thay đổi nhiều như vậy, xem lại anh có hài lòng về vai bác sĩ Trường của mình?

Tôi không dùng từ "góp ý" mà dùng từ "xây dựng". Khi nhận kịch bản, tôi xây dựng nhân vật cùng đạo diễn cho vai diễn của mình đẹp hơn. Một số câu hỏi nếu mình chưa hiểu thì đặt ra để đạo diễn trả lời, từ đó đưa ra góc nhìn về nhân vật theo ý Quốc Trường và khán giả.

Lúc đầu đạo diễn Thành Vinh không biết có nên cho nhân vật Trường hiền hay ác. Tôi đề nghị anh hãy để cho Trường hiền bởi thời lượng phim không đủ để nhân vật này ác. Cái hiền của nhân vật Trường rất đáng thương. Nếu nội dung phim xoáy vào tình chị em thì mình ác làm gì, ác không đủ sướng.

Chị Lê Khánh nói: "Mày ôm tao đi"!

Cảnh tình cảm của Quốc Trường và Lê Khánh.

- Trong phim khán giả thấy sự chênh lệch về tuổi tác giữa anh và diễn viên Lê Khánh. Đóng người yêu của đàn chị hơn 7 tuổi có gây khó khăn cho Quốc Trường khi trong đầu mặc định đây là người chị?

Khó khăn cũng nhiều vì tôi luôn mặc định đây là chị của mình nên diễn cảnh tình cảm hơi khó. Tôi với chị Lê Khánh là chị em mười mấy năm, từng diễn kịch ở Idecaf. Chồng chị Lê Khánh cũng là người anh thân thiết tôi hay nói chuyện nên giờ đóng người yêu của chị cũng hơi lạ.

Nhưng là diễn viên chuyên nghiệp và có thâm niên trong nghề nên tôi tách bạch được tình chị em và tình cảm trong phim của nhân vật để tập trung cho vai diễn. Tôi phải biết cách diễn sao cho khán giả thấy mình yêu nhân vật do chị Lê Khánh đóng. Nhưng nói thật vì tình cảm chị em lâu năm đã ngấm quá sâu rồi nên khi tôi diễn cũng hơi mất thời gian chút, phải tập trung cao độ.

- Lúc đầu khi biết Lê Khánh được chọn vào vai nữ chính đóng cặp với mình anh có bất ngờ bởi trên phim nhân vật Thương được mô tả mới có 33 tuổi, quá trẻ so với Lê Khánh ngoài đời. Lúc đó Quốc Trường có đặt câu hỏi sao đạo diễn không chọn nữ diễn viên trẻ hơn vào vai Thương?

Ban đầu vai Thương trong kịch bản ngang tuổi với nhân vật của tôi. Nhưng vai diễn quá nặng mà muốn mời diễn viên trẻ ngang với tôi đóng sợ lực diễn không tải nổi nhân vật Thương. Vậy là kịch bản cuối cùng được sửa lại, Thương thành vai chị và Trường dành tình cảm cho người phụ nữ lớn tuổi hơn mình.

Vì thế tôi đề nghị đạo diễn cho thoại 1 câu có từ "chị" nếu không người xem sẽ không thể hiểu vì sao Trường lại yêu Thương một cách vô lý như vậy. Bởi một người đẹp trai, đạo mạo, tài giỏi không có lý gì yêu một người hơn tuổi luôn hắt hủi mình. Trường mồ côi và được Thương cưu mang từ lúc học đại học nên với cậu ta, Thương vừa có cái ơn, vừa có cái tình. Đó là lý do Trường yêu thương điên dại như vậy.

Quốc Trường và Lê Khánh tại sự kiện ra mắt phim.

- Trong phim không có cảnh nóng quá đà giữa anh và Lê Khánh nhưng đóng cảnh tình cảm với cô ấy ban đầu anh có thấy ngại?

Tôi ngại nhiều vì lúc nào cũng mặc định trong đầu đây là bà chị của mình. Nhưng chị Khánh rất tâm lý. Chị nó tôi cứ diễn thoải mái đi cho nhanh bởi nếu cứ ngại mà diễn nguyên ngày thì sao. Chị nói: "Mày ôm tao đi" rồi lấy tay đặt vào người chị, tạo cho tôi cảm thấy thoải mái khi diễn.

Chuyện cát-sê tiền tỷ làm trong nghề tôi chưa từng nghe

- Trong "Chị ngã em nâng", anh còn đóng cùng Uyển Ân - em gái Trấn Thành - người đạo diễn rất nhiều bộ phim doanh thu lớn. Anh có mong muốn tham gia phim của Trấn Thành?

Anh Thành mới làm vài phim mà diễn viên nam cũng nhiều. Để anh ấy mời thì diễn viên phải hợp vai. Tôi nghĩ anh ấy rạch ròi và công tư phân minh. Có thể chưa có dự án nào phù hợp với tôi và trong mối quan hệ công việc tôi cũng chưa từng tiếp xúc với anh ấy.

Thường anh Thành chơi với ai sẽ nhìn xem người đó có hợp vai trong phim mình làm không, còn người không tiếp xúc anh ấy không nhớ. Tôi gặp anh Thành hơn chục năm trước khi tham gia một chương trình từ thiện mà anh ấy làm MC chứ chưa từng hợp tác chung.

Quốc Trường từ chối tiết lộ mức cát-sê của mình.

- Nghe nói với các phim thương mại, diễn viên ngôi sao đã được trả cát-sê lên tới 2-3 tỷ cho một vai diễn. Không biết thực hư ra sao?

Chuyện cát-sê tiền tỷ làm trong nghề tôi chưa từng nghe. Trong nghề chúng tôi biết mức cát-sê của nhau nên việc ai nhận 2-3 tỷ cho 1 vai thực sự tôi chưa biết. Bản thân tôi mức cát-sê cũng bình thường. Tôi không thể tiết lộ con số cụ thể vì đây là điều cấm kỵ trong nghề. Nhưng có nhiều người không trả được cát-sê cao thì chủ động chia phần trăm lợi nhuận bởi phim lãi hay lỗ sau biết trước được.

Quốc Trường nói về chuyện cát-sê tiền tỷ: