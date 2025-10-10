XEM CLIP:

Ngày 6/10, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Đại tá Trịnh Văn Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, tức “bầu” Đoan), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Bất động sản Đông Á, đồng thời là Chủ tịch CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, bị xác định có 2 hành vi vi phạm.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2021, ông Đoan đã móc nối với một số quan chức trong hệ thống chính quyền tỉnh Thanh Hóa để xin chủ trương và đưa hối lộ nhằm được tham gia và trúng đấu thầu dự án.

Đến ngày 17/7/2024, Tập đoàn Đông Á đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỷ đồng. Khi dự án chưa đủ điều kiện mở bán, ông Đoan đã chỉ đạo nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị hơn 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính ước tính 191 tỷ đồng và gây thiệt hại hơn 63 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án Khu dân cư phường Quảng Thành nằm trong khu đất thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa (cũ).

Dự án được UBND TP Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại vị trí thực hiện dự án và được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngày 9/4/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thuộc dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành là 245,5 tỷ đồng.

Ngày 4/5/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn ra thông báo về việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dự án nói trên.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá diễn ra từ ngày 10/5 đến hết ngày 24/5/2024 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn, tầng 2, Tòa nhà Khách sạn Lam Kinh, Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa (cũ).

Tuy nhiên, trong quá trình mua hồ sơ dự thầu, nhiều công ty phản ánh gặp khó khăn khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư phường Quảng Thành. Một số đơn vị đã gửi đơn tố cáo tới Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 11 bị can về các tội danh: Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ