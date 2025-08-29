Đêm 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (SN 1960), thường được gọi là 'bầu' Đoan, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á - do ông Cao Tiến Đoan làm Tổng giám đốc, tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành.

Nguyên nhân của việc khám xét là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan.

Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan chức năng cho rằng có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành lệnh khám xét khẩn cấp. Ảnh: CACC

Ông Cao Tiến Đoan không chỉ được biết đến là “ông bầu” của CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa mà còn là một doanh nhân có tiếng tại địa phương.

Ngoài vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (Tập đoàn Đông Á), ông Đoan còn là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Vị doanh nhân này cũng gây chú ý với tòa "Bạch Dinh" tọa lạc trên khu đất rộng 50.000 m2 tại phường Sầm Sơn.

Ngoài Tập đoàn Đông Á, đại gia Cao Tiến Đoan còn đứng tên tại CTCP Tập đoàn Doanh nhân Thanh Hoá. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2018, trụ sở chính đặt tại tòa nhà Đông Á, 11A1 Tân Hương, TP Thanh Hoá. Ngành nghề đăng ký là xây dựng công trình, khai thác vật liệu xây dựng và vận tải...

Trước đó, vào đầu năm 2020, ông Cao Tiến Đoan được bàn giao quyền quản lý, điều hành CLB bóng đá Thanh Hóa.

Cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan. Ảnh: Lê Dương

Cuối tháng 11/2020, Công ty TNHH MTV CLB bóng đá Thanh Hóa đi vào hoạt động, với vốn điều lệ 36 tỷ đồng. Từ đó, đội bóng có tên CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa do “bầu” Đoan làm Chủ tịch.

Ông Đoan còn được biết đến là “đại gia” có thú chơi xe cổ với bộ sưu tầm đồ sộ gồm 13 chiếc. Trong đó phần lớn là Mercedes, từ thập niên 1950 đến dòng S55 AMG sang trọng

Tại Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, theo Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, ông Cao Tiến Đoan đang là người đại diện theo pháp luật.

Đông Á được thành lập vào tháng 10/1996, với số vốn ban đầu là 10 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Tháng 3/2017, Đông Á tăng vốn điều lệ từ 262 tỷ đồng lên 583 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á. Ảnh: CTV

Tháng 4/2020, công ty tăng vốn điều lệ lên 689 tỷ đồng, trong đó ông Cao Tiến Đoan nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ sở hữu 57,71% vốn. Ba cổ đông cá nhân còn lại là: bà Nguyễn Thị Điệp (13,676%), ông Cao Văn Phú (6,776%) và ông Cao Đức Thiện (21,777%).

Từ giữa tháng 4/2025, cổ đông góp vốn tại Đông Á có sự thay đổi khi bà Nguyễn Thị Điệp và Cao Đức Thiện không còn xuất hiện, thay vào đó ông Cao Tiến Đoan nắm giữ 84,5% cổ phần tại tập đoàn. 14,5% số cổ đông còn lại do ông Nguyễn Hữu Dương và Nguyễn Trọng Tư nắm giữ.

Loạt dự án bất động sản nghìn tỷ

Tại Thanh Hóa, Tập đoàn Đông Á sở hữu nhiều dự án trọng điểm như: Khu đô thị mới ven sông Hạc (37ha, tổng vốn đầu tư 1.980 tỷ đồng); Dự án chung cư Đông Á Riverside (2ha, 650 tỷ đồng); Dự án tòa nhà văn phòng - Khách sạn Đông Á (1.600m2, 250 tỷ đồng); Dự án Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn (60,46ha, 5.000 tỷ đồng); Dự án Khu du lịch sinh thái - Văn hóa núi Trường Lệ (146ha, 3.000 tỷ đồng); Dự án Khu đô thị mới Quảng Tân (15ha, 350 tỷ đồng).

Đầu năm 2024, Tập đoàn Đông Á khởi kiện UBND TP Thanh Hóa liên quan đến việc thực hiện dự án Khu đô thị ven sông Hạc.

Tập đoàn Đông Á khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu UBND TP Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại thông báo kết luận số 69 ngày 9/4/2019 và Thông báo số 133 ngày 24/6/2019; thực hiện giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng của mặt bằng quy hoạch số 731/QĐ-UBND ngày 22/1/2020.

Đồng thời yêu cầu UBND TP Thanh Hóa bàn giao 196 lô đất tái định cư tương đương 3,5ha đất tại mặt bằng quy hoạch số 731/QĐ-UBND ngày 22/1/2020 cho Tập đoàn Đông Á.