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Nằm giữa khu rừng già rộng khoảng 500ha tại Yên Minh, ở độ cao gần 2.000m, Sảo Há là nơi sinh sống của hơn 20 hộ dân, 100% là đồng bào Mông. Theo tiếng Mông, Sảo Há có nghĩa là “Thung lũng trên cao”.
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Từng là bối cảnh của bộ phim "Tết ở làng Địa ngục", công chiếu năm 2023, Sảo Há nhanh chóng trở thành tọa độ check-in hấp dẫn du khách.
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Nhiều năm trước đây, con đường lên Sảo Há là một "huyền thoại" của sự gian truân, một bài kiểm tra sức người không nhân nhượng. Bây giờ, đường đã được bê tông hóa, không còn là những lối mòn.
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Con đường nhỏ len lỏi giữa rừng trúc xanh mướt, tạo nên khung cảnh thú vị trên hành trình.
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Hai ngôi miếu nằm ngay lối vào Sảo Há, là dấu mốc để du khách nhận ra mình đã đến "làng địa ngục".
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Khung cảnh bình yên ở Sảo Há với những nếp nhà mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống dân tộc Mông.
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Người dân Sảo Há trong nhịp sống bình dị giữa núi rừng, nơi những nét văn hóa truyền thống của người Mông vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày.