PHÁP - Nhà tù siêu nhỏ nằm giữa đảo, có tuổi đời 170 năm, chỉ có 2 phòng giam rộng chưa đầy 5m2 và thường bị nhầm với nhà kho chứa đồ.

Nhà tù 2 phòng giam trên đảo Sark. Ảnh: Mail

Nhà tù nhỏ 2 phòng giam

Ẩn mình giữa hòn đảo Sark, quần đảo Channel Islands, ngoài khơi vùng Normandy của Pháp, một nhà tù nhỏ đến mức dễ bị nhầm với nhà kho vẫn tiếp tục duy trì suốt 170 năm qua.

Với dân số khoảng 600 người, Sark là một trong những khu định cư nhỏ nhất trên quần đảo. Sark không có ô tô, đèn đường và cũng không đón nhiều khách du lịch.

Được xây dựng năm 1856, nhà tù nằm ở trung tâm đảo, ngay cạnh trung tâm đón tiếp du khách. Công trình có tường đá, cánh cửa gỗ màu xanh nặng nề và mái cong.

Bên trong là một hành lang dài, hẹp chạy dọc tòa nhà và 2 phòng giam chưa đầy 5m2. Cả hai đều không có cửa sổ, diện tích chỉ đủ kê một chiếc giường và một băng ghế.

Dù thường được gọi là nhà tù, công trình này không phải nơi giam giữ tội phạm nguy hiểm trong thời gian dài. Nhà tù chủ yếu phục vụ việc tạm giữ qua đêm, đặc biệt với những người say rượu cần tỉnh táo trở lại trước khi về nhà.

Được biết, nhà tù đầu tiên trên đảo được xây dựng gần nhà thờ vào năm 1588. Thời đó, nhiều người phạm tội bị đưa ra nơi công cộng để chịu hình phạt và sự chế giễu của cộng đồng. Một số người vẫn bị giam giữ, với thời gian tối đa 2 ngày.

Đầu những năm 1830, chính quyền quyết định xây dựng một nhà tù lớn hơn, nhưng công trình phải đến năm 1856 mới hoàn thành do thiếu kinh phí.

Không gian bên trong phòng giam. Ảnh: Mail

Những tù nhân đặc biệt

Một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất về nhà tù Sark liên quan đến một cô hầu gái bị giam vì lấy trộm khăn tay của bà chủ. Vốn sợ bóng tối, cô gái phải trải qua 3 ngày trong căn phòng không cửa sổ.

Thương cảm cho hoàn cảnh của cô, người dân địa phương tìm cách giúp cô bớt sợ hãi. Họ cho phép cô đặt ghế ở cửa phòng giam, còn những phụ nữ trong vùng ngồi bên ngoài đan len, trò chuyện để cô không phải ở một mình. Họ ở lại cho đến khi cô chấp hành xong hình phạt và được trả tự do.

Nhân vật nổi tiếng nhất từng bị giam tại đây có lẽ là Andre Gardes, một nhà vật lý hạt nhân người Pháp. Năm 1990, ông gây chấn động hòn đảo khi tìm cách chiếm quyền kiểm soát Sark.

Gardes tin rằng mình mới là người có quyền giữ tước hiệu lãnh chúa của hòn đảo. Trước khi hành động, ông chèo thuyền đến Sark và dán các áp phích công bố kế hoạch, trong đó nêu cả thời gian, địa điểm tấn công và cách thức khôi phục quyền cai trị mà ông tự nhận thuộc về mình.

Ngày hôm sau, Gardes quay lại theo đúng kế hoạch, mang theo một khẩu súng. Khi Gardes mất cảnh giác, viên cảnh sát bất ngờ đấm vào mũi ông ta, khống chế rồi đưa vào nhà tù.

Không từ bỏ tham vọng, Gardes tiếp tục tìm cách thực hiện kế hoạch vào năm sau. Tuy nhiên, ông bị nhận diện trước khi kịp đặt chân lên đảo, sau đó bị bắt và bàn giao cho chính quyền Pháp. Âm mưu chiếm đảo kết thúc mà không đạt được mục đích. Khẩu súng của Gardes hiện được trưng bày tại Bảo tàng Sark.

Ngày nay, Sark vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, tách biệt phần nào khỏi sự ồn ào của thế giới hiện đại. Du khách chỉ có thể đến đảo bằng thuyền, còn ô tô bị cấm lưu thông. Các phương tiện được phép sử dụng gồm xe đạp, máy kéo và xe ngựa.

Với tỷ lệ tội phạm thấp, những vụ án nghiêm trọng hiếm khi xảy ra, nhà tù Sark ngày nay chủ yếu được dùng để tạm giữ người vi phạm thay vì giam giữ dài hạn.