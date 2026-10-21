Những cuộc ngoại tình vụng trộm đôi khi đẩy người trong cuộc vào tình huống trớ trêu, buộc họ phải tìm đủ cách thoát thân, có khi theo cách không ai ngờ tới.

Trốn chồng của nhân tình, rơi từ tầng 3 xuống đất

Sự việc xảy ra tại một khu căn hộ ở thành phố du lịch Cancun, Mexico, hôm 19/10/2026.

Người đàn ông đang ở cùng nhân tình thì chồng cô ta trở về nhà. Trong lúc hoảng loạn tìm đường tẩu thoát, anh ta đã trèo ra ngoài cửa sổ phía sau căn hộ ở tầng 3.

Đoạn video được những người chứng kiến ​​kinh ngạc quay lại cho thấy người đàn ông cởi trần, tay bám vào gờ cửa sổ nhưng bị tuột tay và ngã xuống vỉa hè, theo The Sun.

Sau ít phút, cảnh sát địa phương cùng đội ngũ y tế có mặt tại hiện trường để tiến hành sơ cứu cho nạn nhân. Sau đó, anh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cancun để kiểm tra.

Rơi xuống đất để trốn chồng của nhân tình

Người đàn ông đu bám bên ngoài toà nhà để tránh bị phát hiện ngoại tình. Ảnh: Newsflash

Vụ việc xảy ra ngày 14/9/2026 tại khu Barra, thành phố Salvador, đông bắc Brazil. Đoạn video ghi lại cho thấy người đàn ông cởi trần, bám vào phần bên ngoài cửa sổ, theo The Sun.

Sau vài giây chới với, người đàn ông vì mỏi nên buộc phải buông tay, rơi xuống đất.

Đội cứu hộ nhanh chóng có mặt, sơ cứu nạn nhân tại hiện trường trên đại lộ Avenida Oceânica, sau đó đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa bang.

Được biết, người đàn ông đang tìm cách trốn khỏi căn hộ để tránh bị bắt gặp ở cùng nhân tình đã có gia đình.

Bám tường tầng 10 để trốn vợ của nhân tình

Sự việc xảy ra ngày 30/11/2025 tại một khu dân cư ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ chật vật bám vào tường bên ngoài tòa nhà, để tránh bị vợ của nhân tình phát hiện.

Trong video, người phụ nữ tóc đen dài, mặc váy ngắn màu trắng, xuất hiện bên ngoài căn hộ ở tầng 10. Cô cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại bám vào các vị trí có thể giữ được trên tường và mép cửa sổ. Một người đàn ông cởi trần đứng phía trong cửa sổ, trao đổi với cô trước khi rời đi.

Không có thiết bị bảo hộ, người phụ nữ lần theo các đường ống nước và phần gờ hẹp bên ngoài tường, theo SCMP.

Cuối cùng, người phụ nữ tiếp cận được cửa sổ căn hộ hàng xóm và gõ cửa cầu cứu. Một cư dân bên trong nhanh chóng mở cửa sổ, kéo cô vào nhà an toàn.