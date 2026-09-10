Cặp vợ chồng già ở Tacheng, Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc, đã quyết định báo cảnh sát, để pháp luật xử lý, sau khi 20.000 nhân dân tệ (hơn 77 triệu đồng) và chiếc vòng vàng trong nhà bị mất cắp.

Mới đây, cô cháu gái họ Chen của cặp vợ chồng già đã bị tòa tuyên phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp, đồng thời phải nộp phạt 2.000 nhân dân tệ (7,7 triệu đồng).

Tòa án Nhân dân Tacheng, Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Chen cho biết cô lấy tiền và chiếc vòng vàng trong lúc ông mình đang ngủ. Sau đó, cô đem bán chiếc vòng với giá hơn 27.000 nhân dân tệ (104,5 triệu đồng) rồi tiêu hết số tiền.

Điều đáng chú ý là trong quá trình xét xử, Chen vẫn cho rằng mình không nên bị kết tội. Cô lập luận rằng số tiền mình lấy là tiền của ông bà và tin rằng họ sẽ tha thứ, không truy cứu trách nhiệm, theo SCMP.

Cô nói: "Đó là tiền của ông bà tôi. Họ sẽ tha thứ cho tôi và không truy cứu. Đây là câu chuyện của riêng gia đình tôi".

Tuy nhiên, lần này ông bà cô không lựa chọn tha thứ. Ông bà cho biết họ đã nhiều lần nuông chiều cháu gái, dù nhận thấy cô lười biếng và có thói quen muốn hưởng lợi mà không chịu bỏ công sức. Trước đó, Chen nhiều lần lấy những tài sản có giá trị khác trong nhà.

Cuối cùng, ông bà quyết định nhờ pháp luật can thiệp, coi đây là cách để cháu gái phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và có cơ hội thay đổi.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng quyết định của ông bà là hợp lý, nhất là khi đây không phải lần đầu cháu gái lấy trộm tài sản.

“Có lẽ cô ấy đã nhiều lần lấy tiền của ông bà và cuối cùng khiến họ hoàn toàn thất vọng”; “Ông bà đã làm đúng. Chuyện này không chỉ là tiền bạc mà còn là cơ hội để cô ấy thực sự thay đổi" là những bình luận người dùng mạng chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cặp vợ chồng đã quá cứng rắn.

Theo Luật Hình sự Trung Quốc, hành vi trộm cắp tài sản công hoặc tài sản tư nhân với giá trị đáng kể, hoặc thực hiện hành vi trộm cắp nhiều lần, có thể bị phạt tù lên đến 3 năm.

Trong trường hợp người phạm tội lấy tài sản của thành viên gia đình hoặc người thân, việc có bị xử lý hình sự hay không có thể được xem xét dựa trên các tình tiết cụ thể, trong đó sự tha thứ của người bị hại có thể là yếu tố được cân nhắc khi xử lý vụ việc.