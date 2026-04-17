Các hang động này thuộc xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Đây là khu vực mang đặc trưng tiêu biểu của địa hình karst nhiệt đới.

Quần thể hang động này nằm ẩn mình giữa vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Nguyễn Hải

Để tiếp cận khu vực này, du khách phải đi qua những cánh rừng rậm, các lối mòn tự nhiên phủ rêu xanh, xen kẽ với những con suối nhỏ và địa hình đá vôi gồ ghề. Chính điều kiện tự nhiên tương đối biệt lập đã góp phần bảo tồn gần như nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ của hệ sinh thái rừng và hang động nơi đây.

Đi bộ, băng suối nhỏ và địa hình đá vôi mới đến được các hang động. Ảnh: Nguyễn Hải

Hang Kling là điểm nhấn nổi bật trong quần thể, với chiều dài khoảng 1km, thuộc dạng hang xuyên núi. Cửa hang rộng, trần hang có nơi cao tới 50m, tạo nên không gian đồ sộ.

Bên trong là dòng suối ngầm chảy xuyên qua lòng hang. Khu vực cửa hang mở ra một khoảng không rộng lớn với bãi cát mịn nằm dưới vòm đá, nơi ánh sáng tự nhiên len vào, tạo nên sự chuyển tiếp rõ nét giữa không gian bên ngoài và bên trong hang.

Kling là hang động xuyên núi dài 1km, cửa hang rộng, vị trí trần hang cao nhất khoảng 50m. Trong hang có dòng suối ngầm. Ảnh: Nguyễn Hải

Càng đi sâu, hệ thống thạch nhũ hiện ra với quy mô càng lớn và hình dạng phong phú. Những khối nhũ đá rủ xuống từ trần hang, kết hợp với các măng đá vươn lên từ nền, tạo thành các cấu trúc tự nhiên độc đáo. Một trong những điểm đáng chú ý là vách đá cao khoảng 30m, thường được gọi là “bức tường Arem”, góp phần tạo nên dấu ấn đặc trưng trong không gian hang động.

Bên trong hang A Cu. Ảnh: Đức Thành

Cách đó không xa, hang A Cu dài khoảng 600m gây ấn tượng bởi mật độ thạch nhũ dày đặc. Ngay từ cửa hang, không gian bên trong đã mở ra với nhiều hình thù đá khác nhau, được hình thành qua quá trình nước giàu khoáng chất nhỏ giọt và kết tủa trong thời gian dài.

Dòng nước ngầm chảy qua lòng hang tiếp tục tham gia vào quá trình kiến tạo, tạo nên vẻ đẹp vừa huyền bí, vừa sống động.

Dòng nước mát lạnh trong hang Rục Cà Roòng. Ảnh: Đức Thành

Trong khi đó, hang Rục Cà Roòng mang một sắc thái trầm lắng hơn với dòng nước trong xanh uốn lượn qua các khối đá lớn. Địa hình trong hang là sự kết hợp giữa đá vôi nguyên khối và dòng chảy tự nhiên, phản ánh rõ nét quá trình xâm thực đặc trưng của vùng karst.

Không gian yên tĩnh cùng hệ sinh thái rừng nguyên sinh xung quanh tạo nên một tổng thể hài hòa, vẫn giữ trọn nét nguyên sơ.

Hệ thống thạch nhũ và măng đá. Ảnh: Nguyễn Hải

Khu vực này cũng ghi nhận dấu tích cư trú trước đây của cộng đồng người Arem, thuộc dân tộc Chứt. Một số hang đá từng được sử dụng làm nơi sinh sống và trú ngụ, góp phần bổ sung chiều sâu văn hóa – lịch sử cho không gian vốn đã giàu giá trị tự nhiên.

Không gian địa chất kỳ vĩ, gần như nguyên vẹn giữa rừng nguyên sinh. Ảnh: Đức Thành

Bên cạnh hệ thống hang động, khu vực còn nổi bật với rừng bách xanh đá cổ thụ. Nhiều cây có tuổi đời hàng trăm năm, sinh trưởng trên các vách đá dựng đứng với bộ rễ bám sâu vào khe đá. Đây là hệ sinh thái đặc hữu, có giá trị cao về đa dạng sinh học và nghiên cứu, đồng thời góp phần tạo nên cảnh quan đặc trưng của khu vực.

Các hang đá trước đây đồng bào Arem từng sinh sống giờ trở thành điểm dừng chân trên hành trình trải nghiệm và nơi nghỉ tạm của bà con khi đi rừng. Ảnh: Nguyễn Hải

Tổng thể, quần thể hang động Kling – Rục Cà Roòng – A Cu mang đậm đặc trưng địa hình karst nhiệt đới, với sự kết hợp của hang động, sông ngầm và rừng nguyên sinh, thể hiện rõ quá trình kiến tạo địa chất kéo dài hàng triệu năm.

Nhũ đá trong hang động đá vôi, được hình thành qua thời gian rất dài. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong bối cảnh các giá trị tự nhiên được chú trọng bảo tồn, khu vực này vẫn giữ được nét nguyên sơ hiếm có, góp phần làm phong phú hệ thống hang động của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Rừng bách xanh đá cổ thụ hơn 500 năm tuổi, bám mình trên vách đá dựng đứng. Ảnh: Nguyễn Hải

Được biết, các hang động này chuẩn bị được đưa vào khai thác du lịch thuộc dự án khám phá bách xanh đá và hang Kling.