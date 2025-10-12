Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure vừa giới thiệu 6 hang động không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Việt Nam.

Theo tạp chí này, Việt Nam nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và ẩn chứa một thế giới kỳ thú dưới lòng đất. Các hang động nơi đây mang đến trải nghiệm đầy kịch tính cho những người ưa khám phá, với các hoạt động như trekking, chèo thuyền, vượt sông.

Những thạch nhũ hình tháp nón độc đáo trong Hang Va. Ảnh: Oxalis

Trong đó, Travel + Leisure gợi ý 6 hang động nổi bật nằm ở tỉnh Quảng Trị mà du khách quốc tế nên đưa vào hành trình khám phá Việt Nam của mình.

Cụ thể, hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới - là điểm đến đặc biệt nơi du khách có thể cắm trại qua đêm và tham gia các tour khám phá sông Khe Rhy, Rào Thương.

Hang Én, hang lớn thứ ba thế giới, gây ấn tượng với khu rừng nguyên sinh và bãi cát trắng nằm sâu trong lòng núi.

Đến động Phong Nha, du khách được ngồi thuyền len lỏi trên sông ngầm, chiêm ngưỡng những khối đá vôi có hình thù kỳ ảo.

Hệ thống hang Tú Làn nổi tiếng với các dòng sông ngầm nguyên sơ và hình thái đá vôi ngoạn mục.

Hang Va gây ấn tượng với màu nước xanh ngọc bích và những khối măng đá hình nón độc đáo.

Trong khi đó, động Thiên Đường được mệnh danh là “hoàng cung trong lòng đất”, với hệ thống cầu gỗ giúp du khách dễ dàng khám phá các cấu trúc đá vôi tuyệt đẹp.

Bên trong Hang Én. Ảnh: Oxalis

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, các hang động này đều nằm trong quần thể Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây là những sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Bên cạnh đó, Quảng Trị còn có rất nhiều hang động kỳ vĩ khác, cùng những dòng suối, bãi biển xinh đẹp và hệ thống di tích lịch sử mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử riêng có của địa phương. Đây đều là những điểm đến hấp dẫn, được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn.

Ông Đặng Đông Hà, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị chia sẻ: "Từ những lợi thế này, ngành du lịch Quảng Trị đang tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đa dạng hóa các dịch vụ. Song song đó, địa phương cũng triển khai chương trình kích cầu du lịch với chuỗi hoạt động và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho người dân và du khách trong thời gian tới".