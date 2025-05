Theo khuyến cáo của BS Đinh Văn Hồng, đội trưởng đội cấp cứu A50: Việc đầu tiên khi tham gia xem diễu binh, diễu hành, người dân cần mang đầy đủ nước, thức ăn và đặc biệt là mang các dụng cụ chống nắng như ô, thậm chí là áo mưa và áo giữ ấm do có rất nhiều người dân háo hức đi từ đêm trước.

Thứ hai, hạn chế mang trẻ nhỏ đi vào thời điểm này vì đây là đối tượng rất dễ bị thất lạc và dễ bị say nắng, say nóng, sốc nhiệt.

Thứ ba, vào buổi sáng ngày mai khi tham gia buổi lễ này, mọi người cần chú ý chống nắng, ăn đủ no, uống đủ nước, cố gắng ở những vị trí có thể đi vệ sinh được, không nhịn quá lâu.

Đồng thời, cũng cần lưu ý hạn chế việc chen lấn, xô đẩy vì có nguy cơ té ngã, đám đông dễ dẫm đạp lên nhau. Nếu tình huống bị ngã và có nguy cơ bị đám đông tràn qua thì cần nằm co người ở tư thế an toàn: Người co lại về phía trước và nằm nghiêng bảo vệ ngực, 2 tay che lấy đầu để giảm nguy cơ chấn thương đầu và chấn thương ngực bụng.

Lúc đó, ngay lập tức tìm các khu vực nhà dân, các khu vực công sở, xí nghiệp, trường học để ẩn nấp, che chắn.

Tránh trường hợp đi ngược dòng người có thể bị té hoặc bị đám đông xô đẩy gây ra những tình huống đáng tiếc. Chú ý không đi ngược dòng người di chuyển.