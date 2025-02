Các ca tử vong khiến chính quyền Ấn Độ phải cách ly cả trăm người trong khi cơ quan y tế đôn đáo tìm giải pháp để xác định nguyên nhân.

Căn bệnh bí ẩn này lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 12/2024. Theo truyền thông địa phương, các bệnh nhân là cư dân của ngôi làng xa xôi Badhaal thuộc Jammu. Từ ngày 7/12/2024 tới 19/1/2025, một số người bệnh đã tử vong.

Theo PTI, cuối tháng 1, các nhà chức trách tuyên bố ngôi làng là vùng cách ly. “Tất cả nạn nhân đều bị tổn thương não và hệ thần kinh”, Amarjeet Singh Bhatia, người đứng đầu trường đại học y khoa Rajouri, cho biết.

Các nhóm do chính phủ chỉ định đang thu thập mẫu. Ảnh: Numan Bhat

Các nạn nhân là thành viên của 3 gia đình có quan hệ họ hàng. Sáu trong số những đứa trẻ tử vong là anh chị em ruột, từ 7 đến 15 tuổi. Theo BBC, triệu chứng của bệnh nhân tương tự ngộ độc thực phẩm nhưng sau đó họ đột nhiên bất tỉnh.

Năm bệnh nhân đầu tiên - bao gồm 4 trẻ em - đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nôn mửa và tiêu chảy trong khi những người khác phàn nàn về đau họng và các vấn đề hô hấp.

Chính phủ Ấn Độ đã tiến hành một cuộc điều tra có sự tham gia của các cảnh sát, bác sĩ, nhà bệnh học. Họ đã hỏi chuyện hàng chục người trong nỗ lực xác định nguyên nhân gây ra căn bệnh tổn thương não.

Theo đó, các ca tử vong "không phải do bất kỳ bệnh nhiễm trùng, virus hoặc vi khuẩn nào mà do độc tố". Sử dụng thực phẩm và nước bị ô nhiễm có thể là nguyên nhân. Người dân trong làng được yêu cầu không uống nước từ một con suối địa phương sau khi mẫu thử cho thấy nước có dấu vết thuốc trừ sâu.

Một báo cáo gần đây hơn nhận định căn bệnh bí ẩn này có thể do ngộ độc organophosphate có trong thuốc trừ sâu, diệt côn trùng và diệt cỏ. Theo NDTV, một loại thuốc giải độc organophosphate dường như có hiệu quả tốt với bệnh nhân.

Tác hại của độc tố organophosphate

Organophosphate là nhóm hợp chất hóa học thường được sử dụng trong thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng. Việc tiếp xúc với các chất này gây ra nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng do cơ chế ức chế acetylcholinesterase, một loại enzym thiết yếu cho hoạt động của hệ thần kinh. Điều này dẫn đến tích tụ acetylcholine, gây kích thích quá mức các dây thần kinh.

- Triệu chứng cấp tính: Tiếp xúc ngắn hạn có thể gây tăng tiết nước bọt, đổ mồ hôi, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, co giật cơ, yếu cơ và khó thở. Trong trường hợp nặng, theo Cleveland Clinic, có thể dẫn đến co giật, mất ý thức và suy hô hấp - nguyên nhân tử vong hàng đầu do ngộ độc organophosphate.

- Ảnh hưởng lâu dài: Tiếp xúc kéo dài có liên quan đến các vấn đề thần kinh như mất trí nhớ, lo âu và trầm cảm. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy chất độc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và sự phát triển của thai nhi.

Để tránh ngộ độc organophosphate, người dân cần sử dụng và bảo quản hóa chất này đúng cách, bao gồm mặc đồ bảo hộ và tuân thủ các quy tắc an toàn. Khi bị nhiễm độc, người bệnh cần được cấp cứu ngay lập tức. Phương pháp điều trị bao gồm tẩy độc, sử dụng thuốc để giảm tác dụng của chất độc và chăm sóc hỗ trợ để kiểm soát triệu chứng.