U phổi 11mm âm thầm xuất hiện trên cơ thể khỏe mạnh

Bà N.Đ.T.N. (sinh năm 1958, ngụ tỉnh Đắk Lắk) phát hiện nốt phổi 11mm trong một lần khám sức khỏe định kỳ. Không ho, không sốt, sinh hoạt vẫn bình thường do vậy khi nhận kết quả bệnh bà không dám tin đó là thật.

Trong tâm trạng hoang mang tột cùng, bà tìm đến TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh - Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực, Trưởng Trung tâm phẫu thuật robot FV da Vinci - để được thăm khám và tư vấn.

Kết quả CT cho thấy nốt phổi khoảng 11mm nằm ở thùy dưới phổi trái, chẩn đoán lâm sàng giai đoạn 1A. Bác sĩ Thanh chỉ định chụp thêm khảo sát đầu và bụng, kết quả không ghi nhận tổn thương nào khác. Theo hướng dẫn y văn thế giới, phẫu thuật cắt bỏ u là lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong trường hợp này, không cần qua giai đoạn sinh thiết.

“Đối với trường hợp bà N., may mắn phát hiện khi khối u còn nhỏ. Bệnh nhân không cần phải cắt rộng toàn bộ thùy mà chỉ cần cắt đi khoảng 10% dung tích phổi trái là đã triệt để u”, TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh giải thích.

Sau khi được tư vấn đầy đủ về ưu điểm của phẫu thuật robot - ít đau, ít biến chứng, ít chảy máu, mau lành - bệnh nhân và gia đình quyết định chọn mổ bằng robot da Vinci Xi. "Bác sĩ Thanh giải thích kỹ những ưu điểm khi mổ bằng robot. Tôi nghe xong là đồng ý ngay vì rất tin tưởng vào tay nghề của bác sĩ", bà N. chia sẻ.

TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh giải thích cho bệnh nhân và gia đình về robot da Vinci Xi. Ảnh: FV

Bảo tồn gần 90% mô lành nhờ robot kết hợp công nghệ huỳnh quang ICG

Cắt phân thùy phổi là kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao vì ranh giới giữa các phân thùy gần như không thể nhận biết rõ bằng mắt thường trong quá trình phẫu thuật. Đặc biệt, nốt phổi của bà N. nằm sát ranh giới với thùy trên phổi trái, khiến việc xác định chính xác phần cần cắt trở nên khó khăn hơn.

Theo TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh, trước đây khi chưa có công nghệ hỗ trợ, nhiều phẫu thuật viên thường phải cắt rộng hơn mức cần thiết để đảm bảo loại bỏ triệt để tổn thương.

Với robot da Vinci Xi, bài toán này được cải thiện nhờ công nghệ huỳnh quang ICG (Indocyanine Green) tích hợp ngay trên hệ thống robot. Sau khi được bơm vào cơ thể, chất huỳnh quang sẽ giúp tạo độ tương phản rõ nét giữa vùng mô cần cắt và mô lành xung quanh.

Trong ca mổ cho bà N., sau khi loại bỏ khối u (cắt mạch máu và phế quản phân thùy 6 trái) và nạo hạch, ê-kíp chuyển màn hình 3D sang chế độ huỳnh quang. Ngay lập tức, phần phân thùy cần cắt hiện rõ màu xanh lá trên màn hình theo thời gian thực, giúp bác sĩ xác định chính xác ranh giới phẫu thuật trước khi tiến hành cắt bỏ.

TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh điều khiển các cánh tay robot phẫu thuật cắt u nạo hạch cho bệnh nhân ung thư phổi. Ảnh: FV

Công nghệ ICG hiển thị ranh giới phân thùy phổi bằng ánh sáng huỳnh quang· Ảnh: FV

Sau khoảng một giờ phẫu thuật, ê-kíp đã loại bỏ thành công nốt phổi 11mm, nạo sạch các nhóm hạch liên quan và giữ lại gần 90% mô phổi lành cho bệnh nhân. Hai ngày sau mổ, bà N. phục hồi tốt và xuất viện.

“Tôi gửi lời cảm ơn bác sĩ Thanh đã tư vấn và chữa hết bệnh cho tôi. Các em điều dưỡng chăm sóc tôi rất tốt, ngay cả trong đêm khi cần là các em chạy tới liền, vui vẻ niềm nở và ân cần lắm!”, bà N. xúc động chia sẻ trong ngày xuất viện.

Công nghệ ICG mở rộng khả năng phẫu thuật chính xác trong điều trị ung thư

Ngày càng nhiều bệnh nhân tại FV lựa chọn phẫu thuật robot trong điều trị ung thư nhờ khả năng can thiệp chính xác và ít xâm lấn. Với hệ thống robot da Vinci Xi, phẫu thuật viên có thể thao tác linh hoạt trong không gian hẹp, tiếp cận những vị trí sâu và khó mà nội soi thông thường hạn chế khả năng xử lý. Nhờ đó, việc bóc tách khối u và nạo hạch trở nên triệt để hơn, đồng thời giảm tổn thương mô lành xung quanh.

So với mổ hở, phẫu thuật robot sử dụng các đường rạch chỉ khoảng 8mm, giúp giảm mất máu, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục. Tỷ lệ phải chuyển sang mổ hở cũng rất thấp, dưới 1%.

Đặc biệt, trong các ca phẫu thuật lồng ngực và tiêu hóa, công nghệ huỳnh quang ICG tích hợp trên robot da Vinci Xi hỗ trợ bác sĩ đánh giá mô và hệ mạch theo thời gian thực ngay trong lúc mổ. Trong phẫu thuật tiêu hóa, ICG giúp kiểm tra khả năng tưới máu tại miệng nối, từ đó giảm nguy cơ thiếu máu nuôi dẫn đến xì rò hoặc chậm lành vết thương - một trong những biến chứng hậu phẫu đáng lo ngại.

Nhằm tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận sớm công nghệ cao, Bệnh viện FV triển khai chương trình ưu đãi giảm 40 triệu đồng cho 50 ca phẫu thuật robot da Vinci Xi, từ nay đến hết ngày 15/6/2026. Để biết thêm thông tin, bạn đọc lien hệ đến Bệnh viện FV, số 06 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ) TP.HCM, Điện thoại: (028) 3511 3333.

Phương Dung