Ngày 2/3, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa điều trị thành công cho bệnh nhân mắc bệnh phổi biệt lập. Đây là ca bệnh phổi biệt lập hiếm gặp mổ bằng robot được báo cáo đầu tiên tại Việt Nam.

Theo đó, bệnh nhân N.N.T (56 tuổi, Tây Ninh) tình cờ phát hiện tổn thương thùy dưới phổi trái khi đi khám tổng quát. Kết quả chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Bình Dân ghi nhận khối tổn thương có kích thước 23x26mm - đủ để xác định ông T. mắc phổi biệt lập nội thùy.

Động mạch nuôi khối này xuất phát trực tiếp từ động mạch chủ xuống, đường kính lên tới 17mm, kích thước rất lớn và rủi ro nếu bệnh nhân không được điều trị.

Theo ThS.BS.CKII Nguyễn Văn Việt Thành, Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực - Bướu cổ, thử thách lớn nhất của ca phẫu thuật nằm ở nhánh động mạch nuôi bất thường. "Mạch máu này to, dễ vỡ và rất dính do tình trạng nhiễm trùng mạn tính xung quanh. Một sai sót nhỏ trong quá trình mổ cũng có thể dẫn đến biến cố chảy máu không thể kiểm soát", bác sĩ Thành cho biết.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật bằng robot cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trong nhiều thập kỷ qua, bệnh lý này thường phải xử lý bằng phẫu thuật mở - rạch đường lớn ở ngực, banh sườn để tiếp cận tổn thương. Kỹ thuật nội soi lồng ngực ra đời đã giúp giảm xâm lấn phần nào nhưng vẫn còn nhiều hạn chế nhất định trong những trường hợp phức tạp.

Sau hội chẩn toàn viện, ê-kíp phẫu thuật quyết định lựa chọn hệ thống robot Da Vinci - giải pháp tối ưu nhất trong bối cảnh này. Ca mổ kéo dài khoảng 120 phút, hệ thống robot cung cấp hình ảnh 3D độ phân giải cao, phóng đại nhiều lần, giúp ê-kíp quan sát rõ từng cấu trúc mạch máu ẩn sâu trong lồng ngực.

Sau phẫu thuật, toàn bộ phần phổi biệt lập của bệnh nhân được cắt trọn, động mạch chủ ngực xuống được bảo toàn an toàn, không xảy ra bất kỳ biến chứng chảy máu nào.

Các bác sĩ khuyến cáo nếu người dân có biểu hiện viêm phổi tái diễn tại một vị trí cố định, ho ra máu hoặc tình cờ phát hiện khối bất thường ở phổi, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên sâu để được tầm soát bằng chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT). Phẫu thuật sớm trước khi biến chứng xuất hiện luôn là lựa chọn điều trị triệt để và an toàn nhất.