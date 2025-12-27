Chiều ngày 26/12, Bệnh viện Giao thông Vận tải (Bộ Xây dựng) đã tổ chức chương trình tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) dành cho cán bộ, nhân viên y tế và các đơn vị đang làm việc tại bệnh viện.

Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng xử lý các tình huống khẩn cấp, góp phần đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và tài sản của bệnh viện.

Tham dự buổi tập huấn có TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải; báo cáo viên Lê Huỳnh Nhật Nam, giảng viên Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của lãnh đạo các khoa, phòng, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên y tế và người lao động đang công tác tại bệnh viện.

Trong bối cảnh các vụ cháy nổ, sự cố khẩn cấp vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt tại những cơ sở y tế đông người, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên.

Việc tổ chức tập huấn định kỳ được Bệnh viện Giao thông Vận tải xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, chuyên nghiệp và chủ động ứng phó với mọi tình huống.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các nghị định, thông tư liên quan đến công tác PCCC và CNCH; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố cháy nổ.

Thông qua các ví dụ thực tiễn, báo cáo viên đã phân tích những nguy cơ cháy nổ thường gặp trong môi trường bệnh viện như hệ thống điện, thiết bị y tế, hóa chất, khí y tế, cũng như các khu vực tập trung đông người.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, chương trình tập huấn còn chú trọng nội dung thực hành. Các học viên được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy nổ, tai nạn; cách tổ chức thoát nạn an toàn; phương pháp sơ cứu, cấp cứu người bị nạn; đồng thời trực tiếp thực hành sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy như bình cứu hỏa xách tay.

Phòng cháy là trách nhiệm của mỗi người.

Thông qua hoạt động thực hành, cán bộ, nhân viên y tế được trang bị thêm kỹ năng cần thiết để có thể bình tĩnh, chủ động xử lý khi xảy ra sự cố, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Phát biểu tại chương trình, TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác PCCC và CNCH trong môi trường bệnh viện.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền, bệnh viện là nơi tập trung đông người bệnh, người nhà bệnh nhân, cán bộ y tế, cùng nhiều trang thiết bị hiện đại, vật tư dễ cháy nổ. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Do đó, việc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền kiến thức PCCC và CNCH là hết sức cần thiết.

“Thông qua các buổi tập huấn, cán bộ, nhân viên y tế sẽ được nâng cao ý thức phòng ngừa, nắm vững kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm, chủ động bảo vệ an toàn cho người bệnh, đồng nghiệp và chính bản thân mình. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, hiệu quả tại Bệnh viện Giao thông Vận tải”, TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Chương trình tập huấn không chỉ mang ý nghĩa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mà còn là hoạt động tuyên truyền sâu rộng về công tác PCCC và CNCH trong toàn bệnh viện. Qua đó, mỗi cán bộ, nhân viên y tế trở thành một “tuyên truyền viên”, góp phần lan tỏa ý thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định về PCCC và CNCH, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hơn nữa năng lực phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.