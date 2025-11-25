Tiên phong đưa AI vào phẫu thuật đục thủy tinh thể

Trong bối cảnh công nghệ đang dần thay đổi y học, ngành nhãn khoa Việt Nam đã có những bước tiến lớn khi Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn là đơn vị tiên phong triển khai đồng bộ công nghệ Phaco Không Dao sử dụng hệ thống máy Ziemer LDV Z8 (Thụy Sĩ) tích hợp AI vào quy trình điều trị đục thủy tinh thể.

THS.BS Nguyễn Phú Tùng thực hiện phẫu thuật đục thủy tinh thể cho bệnh nhân bằng công nghệ Phaco Không Dao

Với phẫu thuật Phaco truyền thống, bác sĩ sử dụng dao vi phẫu để tạo vết mổ, xé bao trước và sử dụng sóng siêu âm phá vỡ thủy tinh thể bị đục thành những mảnh nhỏ trước khi hút ra khỏi mắt. Sau đó, bác sĩ sẽ đặt một thủy tinh thể nhân tạo (IOL) vào trong mắt để phục hồi thị lực cho người bệnh.

Công nghệ Phaco Không Dao (Phaco Laser) là bước tiến đột phá so với phương pháp Phaco truyền thống nhờ vào tia Femtosecond Laser được tích hợp trên hệ thống máy Ziemer LDV Z8. Công nghệ hiện đại hơn khi loại bỏ hoàn toàn dao vi phẫu cơ học, thay thế bằng laser chính xác đến 1/1000 milimet, kết hợp AI cá nhân hóa thông số điều trị theo tình trạng đục thủy tinh thể của mỗi bệnh nhân. Nhờ vậy, ca phẫu thuật diễn ra êm ái, an toàn, gần như không đau, và đặc biệt giúp rút ngắn thời gian hồi phục xuống chỉ còn 1-2 ngày.

Bước tiến mới trong năng lực làm chủ công nghệ

Chỉ sau 8 tháng triển khai, MSG đã công bố đạt cột mốc hơn 3.000 lượt phẫu thuật Phaco Không Dao ứng dụng AI thành công. Theo đại diện bệnh viện, con số này là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn và sự đầu tư nghiêm túc của MSG trong việc làm chủ kỹ thuật.

Ths.BS Nguyễn Phú Tùng nhận huy chương “Ghi nhận đóng góp xuất sắc vào cột mốc 3.000 lượt phẫu thuật Phaco Không Dao” do Công ty Cổ phần Tập đoàn Y khoa Sài Gòn trao tặng

Phát biểu về thành tựu này, Ths.BS Nguyễn Phú Tùng - Giám đốc bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự - Đại diện đội ngũ Phẫu thuật viên Phaco Không Dao chia sẻ: “Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong đưa công nghệ Femtosecond Laser ứng dụng AI này vào điều trị đục thủy tinh thể ngay từ ca đầu tiên tại Việt Nam. Việc đạt 3.000 lượt phẫu thuật thành công trong thời gian ngắn không chỉ là con số mà là sự xác nhận về tính an toàn và hiệu quả vượt trội của phương pháp này. Trí tuệ nhân tạo đã trở thành “trợ thủ” đắc lực giúp chúng tôi cá nhân hóa phác đồ điều trị, đảm bảo mỗi bệnh nhân đều nhận được kết quả thị lực tốt nhất với trải nghiệm điều trị hài lòng nhất”.

BS. Tùng cũng nhấn mạnh rằng, việc làm chủ công nghệ không chỉ dừng lại ở việc vận hành máy móc, mà là sự đồng bộ về quy trình, từ khâu chẩn đoán, lập kế hoạch mổ bằng AI, đến kỹ năng xử lý chuyên sâu của đội ngũ bác sĩ.

Tầm nhìn nâng tầm chất lượng điều trị nhãn khoa Việt Nam

Để đảm bảo chất lượng đồng nhất và làm chủ công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới, đại diện Bệnh viện Mắt Sài Gòn khẳng định 100% phẫu thuật viên Phaco Không Dao của bệnh viện đều tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu và sở hữu chứng chỉ quốc tế.

Ông Huỳnh Lê Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Y khoa Sài Gòn sở hữu hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn chia sẻ: “Cột mốc 3.000 lượt Phaco Không Dao ứng dụng AI không chỉ là con số, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của chúng tôi - nơi công nghệ tiên tiến được đặt trong tay những chuyên gia tận tâm. Chúng tôi không dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, mà hướng tới việc xây dựng chuẩn mực điều trị mới - nơi trí tuệ nhân tạo và bàn tay con người cùng hội tụ, mang lại sự an toàn, chính xác và kết quả vượt trội cho người bệnh”.

Thành công này là nền tảng để bệnh viện Mắt Sài Gòn tiếp tục mở rộng và phổ cập công nghệ Phaco Không Dao ứng dụng AI tại nhiều bệnh viện trong hệ thống, hiện thực hóa cam kết mang lại Mắt sáng cho triệu người Việt với chất lượng điều trị đạt chuẩn quốc tế.

Được thành lập vào năm 2004, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - thành viên Hiệp hội Bệnh viện Mắt thế giới (WAEH) - hiện là một trong những điểm đến tin cậy hàng đầu Việt Nam trong chăm sóc và điều trị bệnh lý nhãn khoa. Mắt Sài Gòn đã nhận danh hiệu "Bệnh viện chuyên khoa của năm trên toàn lãnh thổ Việt Nam 3 năm liên tiếp 2023, 2024 và 2025" do Healthcare Asia Awards trao tặng.

