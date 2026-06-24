Những hình ảnh này đang dần trở thành hiện thực tại nhiều cơ sở y tế ở Việt Nam khi quá trình chuyển đổi số được đẩy mạnh. Đó cũng là một trong những vấn đề được các chuyên gia trong và ngoài nước chia sẻ tại Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số y tế và xây dựng bệnh viện thông minh: Kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam" do Hội Tin học Y tế Việt Nam phối hợp cùng Báo Sức khỏe & Đời sống và Công ty TPP (Vương quốc Anh) tổ chức ngày 23/6/2026 tại Đà Nẵng.

Từ nỗi ám ảnh mang tên "xếp hàng"

Với nhiều người dân, đi khám bệnh đồng nghĩa với việc phải dành cả buổi, thậm chí cả ngày chỉ để chờ đợi. Trong khi đó, phần lớn thời gian của nhân viên y tế cũng bị tiêu tốn cho các thủ tục hành chính, nhập liệu và xử lý hồ sơ giấy.

Theo các chuyên gia, đây chính là bài toán mà bệnh viện thông minh hướng tới giải quyết. Thay vì để người bệnh phải di chuyển qua nhiều quầy chức năng, toàn bộ quy trình khám chữa bệnh sẽ được số hóa và kết nối trên cùng một hệ thống dữ liệu.

Đà Nẵng tăng tốc xây dựng bệnh viện thông minh

Phát biểu tại hội thảo, BSCKII Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của người dân.

BSCKII Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo.

Đáng chú ý, Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả bước đầu trong chuyển đổi số y tế. Đến nay, 100% bệnh viện trên địa bàn đã công bố triển khai bệnh án điện tử theo kế hoạch của Bộ Y tế; khoảng 95% người dân đã được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Thành phố cũng đang thí điểm nhiều giải pháp khám chữa bệnh từ xa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị, đặc biệt trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

Dữ liệu trở thành "trái tim" của bệnh viện thông minh

Tại Hội thảo, nhiều chuyên gia quốc tế nhấn mạnh rằng bệnh viện thông minh không đơn thuần là việc trang bị thêm máy móc hiện đại hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nền tảng quan trọng nhất chính là dữ liệu.

Một bệnh viện chỉ có thể vận hành thông minh khi các hệ thống từ tiếp đón, khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, dược, thanh toán đến quản trị đều được kết nối và chia sẻ dữ liệu theo cùng một tiêu chuẩn.

Đây cũng là lý do Hội Tin học Y tế Việt Nam đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng 24 nhóm tiêu chuẩn dữ liệu kết nối y tế. Bộ tiêu chuẩn này được kỳ vọng sẽ tạo nên "ngôn ngữ chung" cho toàn hệ thống y tế, giúp dữ liệu được liên thông giữa các bệnh viện, địa phương và cơ quan quản lý.

Công nghệ giúp bác sĩ có thêm thời gian cho người bệnh

Mục tiêu lớn nhất của chuyển đổi số không phải thay thế con người mà giúp nhân viên y tế giảm gánh nặng hành chính để tập trung nhiều hơn cho chuyên môn.

Theo các chuyên gia, tại nhiều quốc gia, hồ sơ bệnh án điện tử, hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng hay trí tuệ nhân tạo đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý thông tin, giảm sai sót và tăng hiệu quả điều trị.

Tại Việt Nam, nhiều bệnh viện đã bắt đầu triển khai bệnh án điện tử, tư vấn khám chữa bệnh từ xa, đơn thuốc điện tử và các hệ thống quản lý thông minh. Đây được xem là những bước đi đầu tiên trên hành trình xây dựng mô hình bệnh viện số toàn diện.

Đích đến là một hành trình khám bệnh thuận tiện hơn

Một bệnh viện thông minh thành công không được đo bằng số lượng thiết bị công nghệ được lắp đặt mà bằng việc người dân mất ít thời gian hơn để tiếp cận dịch vụ y tế, được điều trị chính xác hơn và có trải nghiệm tốt hơn.

Từ việc đặt lịch khám tại nhà, thanh toán không tiền mặt, nhận kết quả trực tuyến cho đến quản lý sức khỏe suốt đời trên hồ sơ điện tử, bệnh viện số đang từng bước thay đổi cách người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

Con đường phía trước còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, với sự tham gia của cơ quan quản lý, các bệnh viện, doanh nghiệp công nghệ và những tổ chức chuyên môn, mục tiêu xây dựng bệnh viện thông minh tại Việt Nam đang ngày càng rõ nét.

Và khi đó, "chờ đợi" - nỗi ám ảnh quen thuộc của hàng triệu người bệnh, có thể sẽ chỉ còn là câu chuyện của quá khứ.

Phương Dung