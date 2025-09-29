Ngày 29/9, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tổ chức hội nghị công bố triển khai bệnh án điện tử, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa công tác khám chữa bệnh. Đây là một phần của lộ trình xây dựng bệnh viện thông minh không giấy tờ, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Theo Đại tá, BSCK II Nguyễn Thái Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8, sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng công nghệ, nhân lực và quy trình, bệnh viện đã hoàn thiện và chính thức áp dụng bệnh án điện tử. Với trung bình 1.000 lượt khám ngoại trú và 800 bệnh nhân nội trú mỗi ngày, hệ thống này mang lại hiệu quả vượt trội, đặc biệt trong quản lý các trường hợp mắc bệnh mạn tính.

Đại tá, BSCK II Nguyễn Thái Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: P.T.

Trước đây, vào các ngày phát thuốc, bệnh nhân thường phải xếp hàng dài chờ đợi. Nay, bệnh án điện tử giúp người bệnh biết trước số thứ tự khám qua bảng điện tử, sắp xếp thời gian hợp lý, giảm thời gian chờ đợi. Trong tương lai, bệnh viện sẽ triển khai đặt lịch khám ngoại trú, tạo thuận lợi hơn cho bệnh nhân khi tiếp cận dịch vụ y tế. Quy trình khám được tổ chức khoa học, nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh án điện tử không chỉ mang lại lợi ích cho bệnh nhân mà còn hỗ trợ bệnh viện trong quản lý, lưu trữ và khai thác thông tin y tế một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn. Hệ thống giúp bác sĩ chẩn đoán, điều trị và hội chẩn chuyên môn hiệu quả hơn, đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống y tế toàn quốc, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và hoạch định chính sách y tế.

Từ ngày 1/4/2026, bệnh viện sẽ chính thức sử dụng bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy, truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim và lưu trữ kết quả xét nghiệm điện tử thay vì in giấy. Theo bác sĩ Hưng, việc loại bỏ in phim, in kết quả xét nghiệm và lưu trữ hồ sơ giấy dự kiến tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Bệnh nhân lấy số khám tại bệnh viện. Ảnh: P.T.

Thiếu tá Lê Hải Nam, Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin, Phòng Vật tư thiết bị y tế, cho biết bệnh viện đã đáp ứng 125/128 tiêu chí để triển khai bệnh án điện tử. Bệnh viện được trang bị 6 máy chủ, nhiều thiết bị hiện đại và ki-ốt thông minh để lấy số khám bệnh tự động, giúp giảm tải và rút ngắn thời gian đăng ký. Hệ thống xếp hàng thông minh hiển thị thông tin bệnh nhân chờ khám, đang khám và kết quả lâm sàng, giúp người dân dễ dàng theo dõi.

Trong quy trình xét nghiệm, phần mềm hỗ trợ hiển thị phiếu xét nghiệm có chữ ký số của bác sĩ chỉ định. Máy xét nghiệm tự động xử lý mẫu hai chiều, kết nối với phần mềm để trả kết quả có chữ ký số của nhân viên y tế. Bác sĩ nhận kết quả dưới dạng file PDF có chữ ký số, đọc trực tiếp trên phần mềm. Khi bệnh nhân được chỉ định nhập viện, thông tin được ký số ngay tại phòng khám và chuyển sang khoa nội trú.

Bác sĩ lập bệnh án, tờ điều trị, y lệnh và danh sách hằng ngày thông qua phần mềm, tất cả đều được ký số và lưu trữ điện tử. Các phiếu phẫu thuật, biên bản hội chẩn cũng được tạo và ký số, đảm bảo liên thông dữ liệu phục vụ giám định và thanh toán bảo hiểm y tế.