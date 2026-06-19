Sự kiện do Hội Tin học Y tế Việt Nam, Công ty Công nghệ Y tế TPP (Vương quốc Anh) và Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp tổ chức ngày 18/6. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo các bệnh viện, chuyên gia công nghệ và y tế đến từ Việt Nam và Vương quốc Anh.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: TPP

Bệnh viện thông minh không chỉ là đầu tư công nghệ

Chia sẻ tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng bệnh viện thông minh không đơn thuần là việc trang bị các thiết bị hiện đại hay triển khai phần mềm quản lý bệnh viện.

Theo TTND.PGS.TS Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế, nền tảng cốt lõi của bệnh viện thông minh là dữ liệu. Muốn xây dựng bệnh viện số thành công, trước hết phải hình thành được hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử có khả năng liên thông, chia sẻ và khai thác dữ liệu hiệu quả.

TTND.PGS.TS Trần Quý Tường phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TPP

TTND.PGS.TS Trần Quý Tường cho rằng, một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là dữ liệu y tế vẫn đang phân tán ở nhiều hệ thống khác nhau. Điều này khiến quá trình theo dõi, điều trị và quản lý sức khỏe người dân chưa thực sự liền mạch.

"Chuyển đổi số không chỉ là số hóa hồ sơ giấy mà phải hướng tới kết nối dữ liệu, giúp bác sĩ có đầy đủ thông tin để đưa ra quyết định lâm sàng nhanh chóng và chính xác hơn", ông Tường nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, bài học từ nhiều quốc gia cho thấy bệnh viện thông minh không phải là đích đến của công nghệ mà là kết quả của quá trình xây dựng hệ sinh thái dữ liệu y tế thống nhất, lấy người bệnh làm trung tâm.

Kinh nghiệm quốc tế từ hệ thống y tế Anh

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm tại hội thảo là những chia sẻ của ông Frank Hester OBE, Nhà sáng lập và Chủ tịch TPP - doanh nghiệp công nghệ y tế hàng đầu Vương quốc Anh.

Được thành lập từ năm 1997, TPP là đơn vị phát triển nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử SystmOne, hiện đang được sử dụng rộng rãi trong hệ thống y tế quốc gia (NHS) của Anh. Hệ thống này hỗ trợ hoạt động khám chữa bệnh cho hàng chục triệu người dân, đồng thời được triển khai tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, các nước Trung Đông và khu vực Caribbean.

Ông Frank Hester OBE, Nhà sáng lập và Chủ tịch TPP chia sẻ kinh nghiệm quốc tế. Ảnh: TPP

Theo ông Frank Hester, kinh nghiệm từ NHS cho thấy yếu tố quyết định thành công của bệnh viện số không nằm ở số lượng phần mềm được triển khai mà ở khả năng kết nối dữ liệu xuyên suốt giữa các cơ sở y tế.

Khi bác sĩ có thể tiếp cận hồ sơ sức khỏe đầy đủ của người bệnh trên một nền tảng thống nhất, chất lượng điều trị được nâng cao, thời gian xử lý thủ tục hành chính được rút ngắn và trải nghiệm của người bệnh cũng được cải thiện đáng kể.

Đại diện TPP cũng chia sẻ nhiều mô hình thực tiễn đã được triển khai thành công tại Vương quốc Anh, trong đó nổi bật là việc ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử để hỗ trợ đánh giá trước phẫu thuật, quản lý bệnh mạn tính và tăng cường kết nối giữa y tế cơ sở với các bệnh viện chuyên khoa.

Việt Nam cần mô hình phù hợp với thực tiễn

Các chuyên gia tại hội thảo đều thống nhất rằng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, ưu tiên hàng đầu vẫn là hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử, chuẩn hóa dữ liệu và thúc đẩy khả năng liên thông giữa các cơ sở khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực y tế cơ sở cũng được xem là một trong những mục tiêu quan trọng của chuyển đổi số. Khi dữ liệu được kết nối hiệu quả, bác sĩ tuyến dưới có thể tiếp cận thông tin đầy đủ hơn, đồng thời dễ dàng hội chẩn với chuyên gia tuyến trên, góp phần giảm tải cho các bệnh viện trung ương.

Một phiên tọa đàm tại sự kiện về chuyển đổi số y tế. Ảnh: TPP

Khép lại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đều cho rằng hồ sơ bệnh án điện tử, dữ liệu y tế và bệnh viện thông minh sẽ là những trụ cột quan trọng của hệ thống y tế trong tương lai.

Từ những kinh nghiệm triển khai tại Anh và nhiều quốc gia khác, các diễn giả nhận định Việt Nam đang có cơ hội lớn để rút ngắn quá trình chuyển đổi số nếu tận dụng tốt các bài học quốc tế và xây dựng được chiến lược phát triển phù hợp với thực tiễn trong nước.

Không chỉ là câu chuyện về công nghệ, bệnh viện số thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường chăm sóc sức khỏe kết nối, hiệu quả và lấy người bệnh làm trung tâm - mục tiêu mà ngành y tế Việt Nam đang hướng tới trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Phương Dung