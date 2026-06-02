Chiều ngày 1/6/2026, hai bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối là Triệu Khắc Quang (25 tuổi) và Trịnh Thị Thùy Dương (26 tuổi) chính thức xuất viện sau 2 tuần theo dõi và điều trị chuyên sâu sau ghép thận tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội. Thận ghép bài tiết nước tiểu ngay sau khi tái tưới máu và đáp ứng tốt với phác đồ điều trị. Các chỉ số sinh tồn và chức năng thận ghép ổn định.

Trước đó, anh Quang phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối ngay sau khi xuất ngũ. Suốt 2 năm, anh mất khả năng lao động do sức khỏe suy kiệt và phụ thuộc vào lịch chạy thận định kỳ 3 lần/tuần. Không muốn nhìn con trai tiếp tục sống trong cảnh suy kiệt, mẹ Quang đã quyết định hiến một quả thận cứu con.

Mẹ con bà Cao Thị Thủy và anh Triệu Khắc Quang nắm tay động viên nhau trước giờ bước vào ca ghép thận. Ảnh: BVĐK Tâm Anh (Ảnh cần xác nhận đồng ý của nhân vật)

Còn chị Dương phát hiện suy thận năm 2020 khi mang thai ở tuần 34, phải mổ lấy thai khẩn cấp do thai suy. Sau 5 năm điều trị, bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối. Chứng kiến con gái ngày càng phụ thuộc vào lọc máu, ông Trịnh Văn Sáng hiến thận mong con có cơ hội sống khỏe mạnh.

Hai ca ghép thận được triển khai trong chương trình chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và BVĐK Tâm Anh, góp phần mở rộng mạng lưới ghép tạng, tăng cơ hội tiếp cận kỹ thuật y khoa chuyên sâu cho người bệnh.

Nhằm giảm gánh nặng tài chính cho hai gia đình, BVĐK Tâm Anh đã tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật, giúp người bệnh sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Lãnh đạo BVĐK Tâm Anh cùng các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chúc mừng hai bệnh nhân trong ngày xuất viện. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 30.000 người suy thận mạn giai đoạn cuối có chỉ định ghép thận. Tuy nhiên, nguồn tạng hiến còn hạn chế và số cơ sở đủ điều kiện triển khai ghép tạng chưa nhiều. Vì vậy, việc mở rộng các trung tâm có năng lực ghép thận được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm gia tăng cơ hội điều trị cho người bệnh.

PGS.TS.BS.CKII Trần Văn Hinh, Trưởng khoa Tiết niệu - Nam học, BVĐK Tâm Anh Hà Nội (người đã thực hiện hơn 1.500 ca ghép thận trong 30 năm qua) cho biết, ghép tạng là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất của y học hiện đại. Để thực hiện, bệnh viện cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều chuyên gia thuộc đa chuyên khoa và sự hỗ trợ của hệ thống máy móc công nghệ cao, phòng mổ vô khuẩn, quy trình chăm sóc hậu ghép nghiêm ngặt.

PGS.TS.BS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đánh giá BVĐK Tâm Anh là một trong số ít những cơ sở y tế hội tụ đầy đủ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ghép tạng như PGS.TS.BSCKII Trần Văn Hinh, TTND.PGS.TS.BS.CKII Nguyễn Hữu Ước, PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, TTƯT.BS.CKII Tạ Phương Dung, TTƯT.TS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, TS.BS Mai Thị Hiền…

Để triển khai kỹ thuật ghép thận, BVĐK Tâm Anh đầu tư đồng bộ về nhân lực, công nghệ và quy trình vận hành chuyên sâu, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Người hiến và người nhận được đánh giá toàn diện bằng hệ thống xét nghiệm chuẩn quốc tế cùng máy CT Somatom Force VB30 (Đức) hiện đại hàng đầu thế giới. Công nghệ này giúp khảo sát chi tiết cấu trúc mạch máu, niệu quản của thận, đồng thời đánh giá mức độ tương thích miễn dịch, chức năng tim phổi, nguy cơ nhiễm trùng, khả năng dung nạp phẫu thuật và tiên lượng lâu dài sau ghép.

Quy trình ghép được xây dựng với sự tham gia của 4 êkíp chuyên biệt gồm lấy thận người hiến, tưới rửa - bảo quản tạng, ghép thận và gây mê hồi sức. Các công đoạn được triển khai liên hoàn trong hệ thống phòng mổ vô khuẩn khép kín, giúp rút ngắn thời gian thiếu máu lạnh (tạng nằm ngoài cơ thể) chỉ còn hơn 1 giờ, qua đó tối ưu chất lượng tạng ghép, rút ngắn thời gian hồi phục.

Hệ thống phòng mổ vô khuẩn tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội đạt hiệu suất lọc 99,99%, lọc được cả hạt bụi siêu nhỏ có kích thước từ 0,3 micron mà mắt thường khó thấy. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Sau ghép, người bệnh được theo dõi tại hệ thống hồi sức tích cực (ICU) hiện đại với đầy đủ các phương tiện hỗ trợ chuyên sâu như ECMO, CRRT, máy thở cao cấp và hệ thống theo dõi liên tục, giúp kiểm soát chặt chẽ chức năng các cơ quan và kịp thời xử trí các tình huống phát sinh.

Các êkíp chuyên sâu phối hợp đồng bộ giúp rút ngắn thời gian thiếu máu lạnh của thận ghép, tối ưu chức năng thận sau ghép. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn BVĐK Tâm Anh Hà Nội, cho biết việc triển khai thành công ghép thận đã hoàn thiện năng lực điều trị bệnh thận toàn diện của bệnh viện, từ tầm soát, điều trị nội khoa, lọc máu công nghệ cao đến ghép thận, chăm sóc hậu ghép và quản lý lâu dài.

Hệ thống BVĐK Tâm Anh vận hành Trung tâm Thận học - Lọc máu theo mô hình hiện đại, tiệm cận các trung tâm thận học tiên tiến trên thế giới. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Hiện Trung tâm Thận học - Lọc máu Tâm Anh vận hành 50 máy lọc máu thế hệ mới, ứng dụng công nghệ HDF Online và triển khai mô hình chạy thận "xuyên biên giới" kết nối với nhiều trung tâm quốc tế. Qua đó, người bệnh được tiếp cận chuỗi điều trị bệnh thận chuyên sâu, đồng bộ theo chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

(Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)