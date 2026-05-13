MS 2026.123

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, anh Tưởng Văn Phong (SN 1992), trú thôn Phúc Kiều, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị chỉ học hết lớp 6 rồi nghỉ học theo nghề biển để mưu sinh. Hơn 10 năm lênh đênh ngoài khơi là quãng thời gian anh đánh đổi tuổi trẻ và sức khỏe để phụ giúp cha mẹ.

Năm 2013, anh lập gia đình. Hai con trai lần lượt chào đời là Tưởng Anh Tài (SN 2015) và Tưởng Anh Tân (SN 2016).

Anh Tưởng Văn Phong trú thôn Phúc Kiều, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị bị suy thận giai đoạn cuối. Ảnh: Hải Sâm

“Sau khi cưới, vợ chồng tôi được bố mẹ cho căn nhà cũ để ra ở riêng. Tôi tiếp tục đi biển, còn vợ làm tại công ty đông lạnh. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng gia đình lúc nào cũng đầm ấm, hạnh phúc.

Năm 2019, với mong muốn sửa lại căn nhà xuống cấp và có điều kiện cho các con học hành đầy đủ hơn, tôi sang Đài Loan (Trung Quốc) làm chăn nuôi. Công việc vất vả, thu nhập chỉ khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng nên tôi phải chắt chiu từng đồng gửi về cho vợ con. Suốt 6 năm làm việc xa nhà, căn nhà cũ vẫn chưa thể sửa sang”, anh Phong kể.

Căn nhà cũ của bố con anh Phong. Ảnh: Hải Sâm

Đầu năm 2025, biến cố bất ngờ ập đến khi anh trở về nước trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Những cơn đau bụng kéo dài cùng tình trạng chảy máu mũi liên tục khiến anh phải nhập viện cấp cứu. Tại bệnh viện, anh bàng hoàng khi biết mình mắc suy thận mạn giai đoạn cuối.

“Vừa về nước vài ngày thì tôi nhập viện cấp cứu nên chưa kịp làm lại căn cước công dân, cũng chưa tham gia bảo hiểm y tế. Toàn bộ chi phí điều trị ban đầu đều phải tự chi trả.

Trong 4 tháng điều trị tại Bệnh viện Quân y 103, ngoài số tiền tích góp được khi làm việc ở nước ngoài, gia đình còn phải vay mượn thêm, tổng cộng gần 200 triệu đồng để cứu chữa cho tôi”, anh Phong nghẹn ngào.

Biến cố bệnh tật chưa qua, anh tiếp tục chịu cú sốc đổ vỡ hôn nhân khi vợ chồng ly hôn vào tháng 8 năm ngoái. Từ đó đến nay, một mình anh chống chọi với bệnh tật, còn hai con nhỏ thiếu vắng sự chăm sóc đủ đầy của cả cha lẫn mẹ.

Căn nhà của ba bố con anh Phong đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Hải Sâm

Hiện anh Phong phải chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng 3 giờ để duy trì sự sống. Ngoài phần được bảo hiểm y tế hỗ trợ, gia đình vẫn phải chi trả tiền quả lọc và một số vật tư y tế ngoài danh mục. Theo bác sĩ, việc sử dụng quả lọc phù hợp giúp nâng cao hiệu quả lọc máu, hạn chế biến chứng và duy trì thể trạng ổn định cho bệnh nhân trong quá trình điều trị lâu dài.

“Các bác sĩ cho biết, ghép thận là phương pháp điều trị tối ưu đối với bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Tuy nhiên, để có cơ hội chờ ghép thận, tôi phải duy trì chạy thận đều đặn và tuân thủ điều trị theo chỉ định.

Hiện chi phí chạy thận, thuốc men và sinh hoạt khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, vượt quá khả năng của gia đình. Gần một năm qua, người thân đã phải vay mượn khoảng 300 triệu đồng để chữa bệnh cho tôi”, anh Phong ngậm ngùi.

Trong khi đó, cha mẹ anh là ông Tưởng Văn Thanh (SN 1961) và bà Trịnh Thị Liệu (SN 1965) quanh năm lam lũ với vài sào ruộng. Không chỉ gồng gánh chi phí chữa bệnh cho con trai, ông bà còn chăm nuôi một cháu nội 15 tuổi mồ côi cha, 2 cháu con anh Phong. Bản thân ông Thanh cũng mắc bệnh thoái hóa khớp háng, vừa phải phẫu thuật với khoản chi phí lớn nên nợ nần ngày càng chồng chất.

Bệnh án của anh Phong. Ảnh: Hải Sâm

Căn nhà nơi bố con anh Phong sinh sống đã xuống cấp nghiêm trọng, mái ngói hư hỏng, tường xi măng thô sơ, bên trong hầu như không có tài sản đáng giá.

“Hiện tôi phải gửi các con sang ở nhờ nhà ông bà nội để thuận tiện sinh hoạt và học tập. Căn nhà này chỉ còn là nơi tôi nghỉ ngơi hằng ngày. Mùa nắng còn ở được, nhưng cứ đến mùa mưa thì nước dột khắp nơi, không thể sinh hoạt bình thường”, anh Phong chia sẻ.

Giữa những khó khăn chồng chất, sự sống của anh Phong ngày càng mong manh. Hai con còn quá nhỏ để hiểu hết những biến cố gia đình đang gánh chịu, nhưng tương lai của các em lại phụ thuộc vào từng ngày người cha gắng gượng chống chọi với bệnh tật.

Ông Tưởng Văn Thanh (bên trái) mắc bệnh thoái hóa khớp háng, vừa phải phẫu thuật với khoản chi phí lớn nên gia đình phải vay mượn, nợ nần. Ảnh: Hải Sâm

Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Trạch chia sẻ: “Rất mong bạn đọc gần xa mở rộng tấm lòng sẻ chia, giúp anh Phong có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, được ở bên chăm sóc các con và để hai đứa trẻ không phải lớn lên trong cảnh thiếu vắng cha.

Mỗi sự giúp đỡ lúc này không chỉ là hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm hy vọng cho gia đình nhỏ vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất”.

Bạn đọc giúp anh Tưởng Văn Phong có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.123 (anh Tưởng Văn Phong) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Tưởng Văn Phong theo địa chỉ: Thôn Phúc Kiều, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0342448500

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.