Sự kiện này đưa Tâm Anh trở thành bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam sở hữu cùng lúc 2 “siêu robot phẫu thuật” hiện đại bậc nhất thế giới của hãng Intuitive Surgical (Mỹ), cùng hàng loạt “siêu robot” khác tại Việt Nam như robot Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống, robot CUVIS-Joint chuyên thay khớp, robot can thiệp tim mạch…

Đội ngũ chuyên gia phẫu thuật robot Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong ngày đưa vào hoạt động hệ thống Robot Da Vinci Xi thứ 2. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, đến nay hệ thống bệnh viện đã thực hiện hàng ngàn ca can thiệp, phẫu thuật có sự hỗ trợ của nhiều hệ thống robot, máy móc tối tân. Tính riêng phẫu thuật với robot Da Vinci Xi thế hệ mới, Bệnh viện Tâm Anh đã thực hiện thành công gần 400 ca mổ ở nhiều chuyên khoa, trong đó các ca bệnh khó và phức tạp chiếm tỷ trọng lớn. Khoảng 45% ca phẫu thuật điều trị bệnh ung thư, 40% ca bệnh phức tạp, phẫu thuật can thiệp bệnh điều trị sửa dị tật bẩm sinh; và 15% ca phẫu thuật kỹ thuật cao như tái tạo và bảo tồn chức năng, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Theo báo cáo tổng kết của Tâm Anh, tỷ lệ thành công của gần 400 ca đầu tiên đạt mức tối ưu, tỷ lệ mất máu tối thiểu (giảm hơn 70% so với mổ mở), kiểm soát biến chứng sau mổ gần như tuyệt đối, rút ngắn thời gian nằm viện trung bình chỉ còn 3-5 ngày (ngắn hơn 0,4 ngày so với mổ nội soi, và ngắn hơn gần 2 ngày so với mổ hở), giúp tiết kiệm chi phí, giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân, đặc biệt giúp người bệnh không cần ra nước ngoài điều trị công nghệ cao như trước đây.

Ông Donald 67 tuổi, quốc tịch Canada, hồi phục sau một ngày phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt bằng Robot Da Vinci Xi. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Tại Đông Nam Á, Robot Da Vinci Xi được triển khai ở một số nước như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia. Tại Việt Nam, đến nay có 5 bệnh viện ứng dụng hệ thống Da Vinci Xi, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM là đơn vị đầu tiên sở hữu cùng lúc 2 “siêu robot” này.

Song hành cùng bộ đôi Da Vinci Xi là mạng lưới các “siêu robot” và thiết bị chẩn đoán, điều trị ung thư hàng đầu thế giới như: Robot AI Modus V Synaptive mổ não - thần kinh cột sống, Robot AI CUVIS-Joint phẫu thuật thay khớp chủ động hoàn toàn, Robot can thiệp tim - mạch máu Artis Pheno, Philips Azurion Robotic Ceiling FlexArm…; các “siêu máy” chụp CT ứng dụng AI hơn 100.000 lát cắt, máy chụp CT 1975 lát cắt, hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 - 3 Tesla, các hệ thống máy siêu âm, xét nghiệm, sinh thiết, giải phẫu bệnh… tối tân giúp tầm soát, chẩn đoán, đánh giá, phát hiện bệnh sớm cho hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân mắc ung thư và bệnh khó.

Các hệ thống robot và thiết bị phẫu thuật hiện đại tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được vận hành bởi đội ngũ 12 chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực tiết niệu, tiêu hóa, lồng ngực - mạch máu và sản phụ khoa…

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiên phong đầu tư hệ sinh thái các robot phẫu thuật và can thiệp điều trị hiện đại. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Bên cạnh đó, Tâm Anh đang góp phần kiến tạo một làn sóng “du lịch y tế” mạnh mẽ khi ngày càng nhiều người nước ngoài đến đây để khám, chữa bệnh, đặc biệt là phẫu thuật công nghệ cao. Hiện nay, kiều bào và người nước ngoài về Việt Nam đăng ký phẫu thuật robot tại bệnh viện chiếm tới gần 20% tổng số ca. Đồng thời, các chuyên gia của Tâm Anh cũng được mời đến các nước trong khu vực để đào tạo, chuyển giao công nghệ phẫu thuật bằng robot và tiếp nhận các bác sĩ quốc tế đến để học về các công nghệ khám chữa bệnh này. Điều này cho thấy y tế Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực cạnh tranh ở nhiều lĩnh vực với các nước có nền y học phát triển trong khu vực và trên thế giới.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM ngồi buồng điều khiển hệ thống Da Vinci Xi thứ 2 phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt, điều trị ung thư cho bệnh nhân. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Một trong những rào cản lớn nhất của phẫu thuật robot trên thế giới là chi phí. Tại Singapore, một ca mổ có giá lên tới gần 60.000 USD, tại Malaysia là 20.000 USD và Thái Lan là 15.000 USD. Tuy nhiên, tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, chi phí cho một ca phẫu thuật robot chỉ dao động 5.000 - 8.000 USD (bằng khoảng 1/10 so với Singapore) với cùng tiêu chuẩn công nghệ và chuyên môn quốc tế.

Đặc biệt, năm 2026, nhiều kỹ thuật mổ robot tại bệnh viện Tâm Anh được bảo hiểm y tế hỗ trợ thanh toán một phần chi phí. Đây là nỗ lực rất lớn giúp “bình dân hóa” giá thành y tế công nghệ cao, mở ra cơ hội bình đẳng tiếp cận các thành tựu y học tiên tiến thế giới cho bệnh nhân Việt Nam ngay trong nước.

(Nguồn: BVĐK Tâm Anh)