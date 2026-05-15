Các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K vừa phẫu thuật thành công cắt toàn bộ tuyến tiền liệt bằng robot cho bệnh nhân P.Q.K. (71 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 2. Đây là một trong những kỹ thuật hiện đại nâng cao độ chính xác, giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục, đặc biệt phù hợp với người bệnh cao tuổi.

Ông K. nhập viện trong tình trạng tiểu khó, tiểu buốt kéo dài. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện nhân cứng tại tuyến tiền liệt của bệnh nhân, đồng thời chỉ số PSA tăng cao tới 9,03 ng/ml, trong khi mức bình thường dưới 4 ng/ml. Sau khi tiến hành sinh thiết, ông K. được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 2.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Thái Hà.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K cho biết, ung thư tuyến tiền liệt là bệnh lý ác tính phổ biến ở nam giới trung niên và cao tuổi, thường tiến triển âm thầm với các biểu hiện dễ nhầm lẫn như tiểu khó, tiểu buốt hoặc tiểu nhiều lần. Vì vậy, không ít trường hợp phát hiện muộn khi bệnh đã xâm lấn hoặc di căn.

“Với ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú, phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt đóng vai trò quyết định trong việc loại bỏ triệt để khối u, ngăn ngừa di căn và kéo dài thời gian sống cho người bệnh. Bệnh nhân K. được phát hiện ở 'giai đoạn vàng', khối u còn khu trú trong tuyến tiền liệt, chưa xâm lấn ra ngoài và chưa di căn xa”, bác sĩ Dũng nói.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi robot. Hậu phẫu, ông K. tỉnh táo, thể trạng ổn định. Đến ngày thứ hai sau mổ, người bệnh đã có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng, rút dẫn lưu ổ bụng và ăn uống trở lại.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Anh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu cho biết, phẫu thuật robot mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với mổ truyền thống. Hệ thống robot giúp bác sĩ thao tác với độ chính xác cao, bảo tồn tối đa bó mạch - thần kinh quanh tuyến tiền liệt, từ đó giảm nguy cơ rối loạn tiểu tiện và chức năng sinh lý sau mổ.

Ngoài ra, hệ thống nội soi robot cung cấp hình ảnh 3D phóng đại rõ nét, hỗ trợ bác sĩ quan sát chi tiết các cấu trúc phức tạp trong vùng chậu, đảm bảo lấy bỏ triệt để khối u. Do chỉ cần các đường mổ nhỏ nên người bệnh ít đau, giảm mất máu, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và phục hồi nhanh hơn.

