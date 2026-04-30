Ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Mèo Vạc đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền thụ lý, điều tra vụ việc có dấu hiệu tội “Giết người” xảy ra trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, khoảng 23h30 ngày 26/4, tại Tổ 3, xã Mèo Vạc, Vũ Quang Tiến và Mai Thế Đường xảy ra xô xát nghiêm trọng, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Ảnh: CACC

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Mai Thế Đường bình luận khiếm nhã, xúc phạm đời tư vợ Vũ Quang Tiến trên Facebook, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại gay gắt.

Không kiềm chế được bức xúc, Tiến cùng vợ tìm đến nhà Đường để “giải quyết”.

Tại đây, mâu thuẫn tiếp tục leo thang. Mai Thế Đường được cho là có hành vi cầm dao, gậy đe dọa; dù người thân can ngăn nhưng không làm giảm căng thẳng.

Trong lúc mất kiểm soát, Vũ Quang Tiến đã dùng hòn đá nặng khoảng 5,8kg ném trúng vùng mặt Đường, gây thương tích nghiêm trọng.

Nạn nhân bị gãy xương hàm mặt, hiện đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.