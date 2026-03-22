Ngày 22/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu bịa đặt thông tin, xuyên tạc, vu khống nhằm bôi nhọ lực lượng CSGT sang Cơ quan CSĐT để tiếp tục xác minh, xử lý.

Trước đó, trên không gian mạng xuất hiện nhiều bài đăng, video livestream phản ánh việc lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với một tài xế ô tô. Tuy nhiên, các nội dung này mang tính một chiều, sai sự thật, thậm chí có dấu hiệu cắt ghép, xuyên tạc nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 15/3/2025 tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang). Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 đã dừng kiểm tra xe ô tô BKS 43A-407.16 do ông Trần Văn H. (SN 1981, trú xã Hàm Yên, Tuyên Quang) điều khiển.

Kết quả kiểm tra xác định người này vi phạm nồng độ cồn với mức 0,047 mg/L khí thở.

CSGT tỉnh Tuyên Quang xác định người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,047 mg/L khí thở. Ảnh: CACC

Trong quá trình làm việc, người vi phạm cùng hai người đi cùng đã không chấp hành, liên tục nói rằng trước đó đã được kiểm tra tại một chốt CSGT khác và không vi phạm.

Đồng thời, các đối tượng sử dụng điện thoại quay video, livestream, phát tán nội dung sai lệch lên mạng xã hội; lớn tiếng gây mất trật tự, kích động, cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.

Nhóm người dùng điện thoại quay video, livestream, phát tán thông tin sai lệch lên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Cơ quan chức năng xác định, phương tiện có đi qua khu vực có tổ công tác khác nhưng chưa bị dừng kiểm tra. Thông tin “đã kiểm tra trước đó và không vi phạm” là không đúng sự thật.

Dữ liệu trích xuất từ camera hành trình của phương tiện cũng thể hiện việc người điều khiển quay đầu xe nhằm né tránh kiểm tra.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang làm việc với người vi phạm. Ảnh: CACC

Tại cơ quan chức năng, người vi phạm thừa nhận hành vi vi phạm nồng độ cồn và cung cấp thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, các nội dung sai lệch sau đó bị một số tài khoản mạng xã hội khai thác, lan truyền, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận.