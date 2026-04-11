Ngày 11/4, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Toàn Thắng (41 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Đối tượng Bùi Toàn Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, chị Đỗ Thị Nguyệt A. (38 tuổi) là vợ cũ của Bùi Toàn Thắng (2 người ly hôn năm 2021). Hiện tại, chị A. có chồng mới là anh Vũ Văn Q. (45 tuổi).

Do mâu thuẫn với vợ cũ sau ly hôn, ngày 10/4, Thắng từ Ninh Bình lên Lào Cai, mua 2 con dao rồi tìm đến nhà hàng Lẩu Cua Sông (phường Văn Phú) - nơi vợ chồng chị A. làm việc.

Sau đó, Thắng đã cầm con dao lao đến chém anh Q. làm nạn nhân bị thương ở cổ và vai. Khi anh Q. bỏ chạy, Thắng tiếp tục tìm chị A. nhưng không thấy nên đi vào khu vực bếp, giật và cắt dây 2 bình gas, sau đó dùng bật lửa đốt làm cháy nhà hàng.

Hậu quả, anh Q. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Nhà hàng Lẩu Cua Sông và 3 nhà dân liền kề bị cháy, đang được thống kê thiệt hại.

Hiện trường nhà hàng Lẩu Cua Sông và 3 nhà dân liền kề bị cháy. Ảnh: CACC

Ngay khi nhận tin báo, Công an tỉnh Lào Cai huy động lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng và người dân tổ chức chữa cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu. Đến khoảng 18h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ Bùi Toàn Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn gần hiện trường, thu giữ hung khí gây án.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.