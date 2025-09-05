Ngày 5/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Dapale Alkesh Kashinath (28 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) 7 năm tù về tội “Vận chuyển trải phép hàng hóa qua biên giới”.

Theo cáo buộc, khoảng 18h30 ngày 25/10/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an quận Tân Bình kiểm tra hành khách Dapale Alkesh Kashinath, nhập cảnh từ Hồng Kông vào Việt Nam.

Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện trong vali màu xanh của Dapale Alkesh Kashinath có chứa nhiều tập giấy nhỏ có in chữ GIA và 15 gói nylon chứa nhiều hạt nhỏ nghi vấn là kim cương, giấu trong 2 hộp kẹo Eclipse (phía trên gần nắp là các viên kẹo thật, phía dưới là các viên kim cương). Tổ công tác tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc, tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xác minh làm rõ.

Bị cáo Dapale Alkesh Kashinath. Ảnh: HN

Kết quả điều tra xác định, Dapale Alkesh Kashinath là nhân viên của Công ty Sun Rays, Ấn Độ. Công ty Sun Rays do ông Pratik Kirit Mehta làm chủ, với ngành nghề kinh doanh là bán kim cương tại Ân Độ.

Qua giám định, số hạt nhỏ giấu trong các gói nylon được xác định là 362 viên kim cương các loại. Số kim cương này là do ông Pratik Kirit Mehta thuê Dapale Alkesh Kashinath vận chuyển từ Ấn Độ đến Việt Nam để giao cho khách với tiền công 10.000 Rupee/chuyến (tương đương 3 tỷ đồng).

Theo chỉ đạo của ông Pratik Kirit Mehta, khi tới Việt Nam, Dapale Alkesh Kashinath sẽ lưu trú tại 2 khách sạn do Pratik Kirit Mehta đặt trước và thông báo thời gian cho khách hàng đến gặp Dapale Alkesh Kashinath tại khách sạn. Nếu khách hàng cho xem đúng mã số, ký hiệu do Pratik Kirit Mehta cung cấp thì sẽ đồng ý giao hàng; tiền mua hàng khách sẽ thanh toán trực tiếp cho Pratik Kirit Mehta trước hoặc sau khi nhận hàng.

Trước khi bị bắt giữ, theo chỉ đạo của Pratik Kirit Mehta, Dapale Alkesh Kashinath đã vận chuyển kim cương từ Ấn Độ đến Việt Nam khoảng 6-7 lần, giao cho nhiều khách hàng khác nhau .

Theo kết quả định giá, 362 viên kim cương tự nhiên này có giá gần 8,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Dapale Alkesh Kashinath đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung nên sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.