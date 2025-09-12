Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh - một doanh nghiệp có liên quan tới hệ sinh thái Lã Vọng Group, vừa công bố thông tin tài chính trong nửa đầu năm 2025 với những khoản tiền khủng tăng giảm khác lạ.

Theo đó, tính đến cuối tháng 6/2025, Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng vọt thêm 1.350 tỷ đồng, từ mức 186 tỷ đồng giữa năm 2024 lên mức 1.536 tỷ đồng. Qua đó, đẩy vốn chủ sở hữu từ gần 138,8 tỷ đồng lên hơn 1.498 tỷ đồng.

Cú tăng mạnh vốn đầu tư của chủ sở hữu đã giúp hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh giảm mạnh, từ gần 31,2 lần xuống chỉ còn 2,99 lần. Tỷ lệ này còn cao nhưng đã giảm mạnh, thấp hơn 10 lần so với cùng kỳ năm trước..

Dự án khu đô thị mới Trung Minh A (Casa Del Rio) được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2018. Nguồn: CS

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Trung Minh ghi nhận lỗ hơn 585 triệu đồng, giảm nhiều so với mức lỗ hơn 18,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lỗ lũy kế đến cuối tháng 6/2025 đạt gần 53,9 tỷ đồng, so với mức lỗ lũy kế hơn 47,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế chỉ ra rằng, tại ngày 30/6/2025, Trung Minh ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn khác lên tới 1.830 tỷ đồng. Đây là các khoản chi cho một số cá nhân (ông Bùi Thế Vinh, ông Vũ Văn Bình, ông Trần Đình Cầu) với mục đích nghiên cứu dự án, góp vốn hợp tác đầu tư và các công việc khác.

Kiểm toán cho biết không có đủ cơ sở để đánh giá khả năng thu hồi các khoản chi này cũng như tác động đến báo cáo tài chính.

Con số này tăng vọt so với khoản giao vốn 1.003 tỷ đồng cho các cá nhân vào cuối năm 2024.

Trung Minh cũng ghi nhận tổng nợ phải trả tăng từ gần 4.325 tỷ đồng lên gần 4.486 tỷ đồng, trong đó có hơn 2.961 tỷ đồng nợ trái phiếu. Vào cuối năm 2023, Trung Minh có dư nợ trái phiếu là 1.900 tỷ đồng.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán loại trừ. Nguồn: BCTC

Như vậy, Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh tiếp tục ghi nhận tình hình tài chính xấu với lỗ lũy kế gia tăng, nợ trái phiếu còn rất lớn.

Công ty Khu đô thị mới Trung Minh tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm, với mức lỗ sau kiểm toán hơn 24,1 tỷ đồng trong năm 2024, so với mức lỗ sau kiểm toán gần 6,8 tỷ đồng trong năm 2023.

Về trái phiếu, theo công bố thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh có 7 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, gồm 5 lô phát hành năm 2023 và 2 lô phát hành năm 2024, cùng kỳ hạn 5 năm, lãi suất 12,5%/năm.