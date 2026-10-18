Giữa Tây Côn Lĩnh mây phủ, nghi lễ liếm lưỡi cày nung đỏ của người Cơ Lao không chỉ khiến những người chứng kiến phải kinh ngạc, thán phục. Lắng nghe ẩn sâu là cách một cộng đồng nhìn về đất, về lửa, mùa màng và về sức mạnh niềm tin.