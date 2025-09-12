Vợ chồng son số 628:

Đoàn Thị Tơ (35 tuổi, quê Long An, nay là Tây Ninh) và Phan Văn Phúc (38 tuổi, TPHCM) có chuyện tình “cưới trước, yêu sau” đặc biệt. Trong Vợ chồng son, câu chuyện 14 năm hôn nhân của họ đã có lúc khiến MC Hồng Vân rơi nước mắt.

Vợ chồng chị Tơ đã có 14 năm chung sống. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

Chị Tơ và anh Phúc quen nhau năm 2008 khi cùng làm việc tại TPHCM. Anh Phúc gọi nhầm vào số điện thoại của chị Tơ, sau đó hữu duyên được chị đứng ra làm mai cho một người bạn thân.

Mỗi lần anh Phúc đến thăm cô gái kia, chị Tơ đều đi cùng để dẫn đường. Không biết từ khi nào, anh Phúc dần nảy sinh tình cảm với chị Tơ. Một ngày, anh quyết định tỏ tình. Chị Tơ ngoài miệng đồng ý hẹn hò nhưng trong lòng chưa thực rung động.

“Tuy nhiên, tôi đã mê cô gái này rồi nên quyết phải cua tới cùng”, anh Phúc chia sẻ.

Ngay lần đầu ghé thăm nhà chị Tơ, anh Phúc đã rất được lòng phụ huynh nhờ sự lễ phép, hiểu chuyện và cách cư xử khéo léo. Cha mẹ chị Tơ chốt: “Mai mốt con kêu cha mẹ đi, đừng kêu hai bác nữa”.

Chị Tơ lấy anh Phúc chỉ vì thương cha mẹ. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

Từ đó, anh Phúc thường xuyên lui tới nhà chị Tơ, mỗi tháng đều mang một bao gạo sang biếu. Cha mẹ chị Tơ quý chàng rể tương lai đến mức ép con gái phải cưới anh.

“Cha mẹ bắt tôi lấy anh ấy. Cha mẹ bảo: ‘Con lấy Phúc, sau này khổ cha mẹ lo. Con lấy người khác, sau này khổ là cha mẹ bỏ’. Cha mẹ tôi còn dọa, nếu tôi cưới người khác họ sẽ cạo đầu đi tu.

Nói chung, lúc cưới anh ấy, tôi chưa có tình thương mà chỉ là nghe theo lời cha mẹ thôi”, chị Tơ kể.

Năm 2011, cặp đôi làm đám cưới. Vì 2 người không hợp tuổi, anh Phúc đón dâu lúc nửa đêm, phải tắt đèn và đi cửa sau vào nhà. Chị Tơ vẫn tiếc nuối vì ngày trọng đại của đời người con gái lại diễn ra "như ăn trộm”.

Ngay sau đám cưới, khi gom được tiền mừng, anh Phúc vội chạy xe máy 5 tiếng đồng hồ đi trả nợ. Chị Tơ mừng vì thấy chồng chính trực, biết giữ chữ tín.

5 tiếng đồng hồ xa cách đó cũng là lần đầu chị biết nhớ nhung, mong ngóng, lo lắng cho chồng. Chị nhận ra, mình đã rung động trước người đàn ông này.

“Tôi vừa về đến nhà, cô ấy chạy ra ôm chầm lấy tôi. Lúc đó, tôi ngỡ ngàng tưởng vợ bị làm sao”, anh Phúc cười kể lại.

Anh Phúc xúc động đọc lá thư vợ gửi sau 14 năm hôn nhân. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

14 năm sống chung dưới một mái nhà, vợ chồng anh Phúc chỉ cãi nhau đúng 2 lần. Lần thứ nhất là sau khi cưới được hơn 1 năm, chị Tơ vô tình đọc được bình luận của chồng khen người con gái khác xinh đẹp nên giận dỗi suốt mấy ngày.

“Thà là không thương, chứ giờ thương rồi thấy anh ấy như vậy, tôi tức không chịu nổi. Anh ấy xin lỗi, năn nỉ suốt 5 ngày tôi mới tha thứ”, chị Tơ kể.

Lần thứ hai, cặp đôi cãi nhau vì chuyện tiền nong. Thấy vợ cằn nhằn quá nhiều, anh Phúc nổi nóng nên bị vợ đuổi ra khỏi nhà, đến công ty ở tạm. Sau trận đó, anh phải năn nỉ suốt thời gian dài, nhờ cả cha mẹ vợ ra mặt nói giúp mới được trở về.

Ngoài 2 trận cãi vã lớn đó, hôn nhân của cặp đôi rất yên bình. Anh Phúc là người đàn ông ga lăng, lãng mạn. Mỗi dịp sinh nhật vợ đều tổ chức hoành tráng, mua hoa, quà tặng vợ.

Chị Tơ hạnh phúc khoe, đôi bông tai, vòng cổ, nhẫn cưới, đôi giày đang đi... đều do chồng tặng. Ngay cả chiếc váy cưới đang mặc cũng do chồng “mua đứt”. MC Quốc Thuận nghe vậy liền nhận xét: “Tơ lấy chồng tên Phúc nên được hưởng phúc”.

Cuối chương trình, chị Tơ gửi đến chồng lá thư, chia sẻ tâm tư, tình cảm của mình sau 14 năm chung sống.

Anh Phúc xúc động đọc lá thư ấy: “Em đến với anh không phải bằng tình yêu như bao cặp đôi khác. Em đến với anh chỉ vì nghe lời cha mẹ bởi em là người con gái luôn đặt chữ hiếu lên đầu...

Giờ đây, em muốn nói cho anh biết, em sẽ dùng cuộc đời này yêu thương anh, yêu thương gia đình nhỏ của mình, bù đắp khoảng thời gian khi xưa em đã không yêu anh. Chồng ơi! Em cảm ơn anh nhiều lắm! Mình mãi yêu thương, hạnh phúc như vậy anh nhé”.

Những dòng nhắn nhủ tình cảm mà chân thành của vợ khiến anh Phúc rưng rưng, MC Hồng Vân cũng lén lau nước mắt.