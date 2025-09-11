Năm 2017, Nguyễn Thị Hường (SN 1996, xã Xuân Phú, Đà Nẵng) sang Nhật Bản làm việc. Sau hơn 2 năm sống ở xứ người, khi trở về Việt Nam, cô mang theo "món quà" quý giá là mối duyên đẹp với chàng trai Nhật tên Shin Maeda (SN 1994).

Cặp đôi quen biết nhau tại Nhật Bản

Họ gặp nhau khi cùng làm việc tại một nhà hàng ở Nhật vào năm 2017. Trước đó, Shin từng có thời gian học tập tại Mỹ nên tính cách khá cởi mở và phóng khoáng.

Khi gặp Hường – cô gái nhỏ nhắn chỉ cao 1m45, Shin đã nảy sinh tình cảm đặc biệt. Cách anh thể hiện cảm xúc khiến Hường vừa lạ lẫm vừa khó hiểu: Thay vì những lời ngọt ngào, anh thường chọc ghẹo, bày trò oái oăm để gây sự chú ý.

Hường chính là lý do thôi thúc Shin đến Đà Nẵng du lịch, mong muốn hiểu thêm về quê hương cô. Sau chuyến đi ấy, tình cảm của anh dành cho cô thêm sâu đậm.

“Anh ấy liên tục nhắn tin bắt chuyện và hẹn tôi đi chơi nhưng tôi đều từ chối. Một lần, thấy tôi ngồi ngẩn ngơ, mặt man mác buồn, anh lại gần hỏi han.

Biết tôi đang buồn vì chuyện tình cảm, anh thẳng thắn hỏi: ‘Em muốn lấy chồng Việt Nam hay Nhật Bản?’. Tôi đáp: ‘Không quan trọng người đó đến từ đâu, chỉ cần là người tốt’. Dường như, câu nói đó đã khiến anh nhiệt tình theo đuổi tôi”, Hường kể.

Video quay lại không gian cưới xinh đẹp của Hường và Shin. Nguồn: Nguyễn Trinh

Khoảng 1 tháng sau, Shin tỏ tình và Hường đồng ý. Họ yêu nhau gần 2 năm thì Hường trở về Việt Nam làm việc. Thời gian yêu xa, cả hai giữ liên lạc qua tin nhắn, cuộc gọi video.

Thế nhưng, nhiều khi nỗi nhớ nhung trở nên quá lớn khiến Hường cảm thấy trống trải và tủi thân. Cuối cùng, cô chủ động chia tay.

“Chúng tôi chia tay khi vẫn còn yêu nên không ai cam lòng. Sau khoảng 5 tháng không liên lạc, anh Shin bất ngờ bày tỏ muốn nối lại tình cảm. Anh quyết định từ bỏ công việc tốt, cuộc sống ổn định ở Nhật, sang Việt Nam cùng tôi làm lại từ đầu”.

Lựa chọn đó là bước ngoặt trong tình yêu của cặp đôi. Họ quyết định gắn bó với nhau suốt đời.

Đám cưới đẹp như mơ trong căn nhà cổ

Tháng 8/2025, cặp đôi tổ chức đám cưới tại căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi của bố mẹ Hường ở Đà Nẵng. Ngôi nhà gắn bó qua nhiều thế hệ, được ông bà nội cô gìn giữ, sau đó đến năm 2022 được bố mẹ tu sửa lại nên khang trang, sạch sẽ hơn.

Mỗi góc đều được trang hoàng tỉ mỉ

Hường là con út trong gia đình 8 anh chị em. Bố cô đã 88 tuổi, mẹ 78 tuổi. Ngôi nhà cổ chất chứa ký ức tuổi thơ thiếu thốn nhưng đầy ắp tình thương yêu. “Tôi sinh ra và lớn lên trong căn nhà cổ, được ông bà, bố mẹ và các anh chị hết mực yêu thương".

Nét đẹp truyền thống hòa quyện với nét hiện đại

Chú rể rơi nước mắt trong giây phút đọc lời thề nguyện

Trong ngày trọng đại của cuộc đời, thay vì tổ chức lễ cưới ở nhà hàng sang trọng, hiện đại, Hường quyết định tổ chức tại căn nhà cổ.

“Tôi muốn đám cưới của mình có sự hòa quyện giữa nét đẹp truyền thống và sự hiện đại. Tôi tin rằng, được nắm tay nhau, ước nguyện gắn bó một đời trong căn nhà của ông bà thì giây phút ấy sẽ thiêng liêng, ý nghĩa hơn nhiều”, Hường chia sẻ.

Từ 4 tháng trước ngày cưới, Hường đã bàn bạc với đơn vị trang trí. Với sự góp ý của Shin và gia đình, không gian cưới đã được hoàn thiện theo đúng ý nguyện: Cổ điển nhưng vẫn sang trọng.

“Đám cưới được tổ chức trọn vẹn trong căn nhà cổ với 3 phần lễ: Lễ gia tiên, lễ đọc lời thề nguyện và đãi tiệc. Tiệc cưới cũng được tổ chức ngay trong sân vườn với sự góp mặt của họ hàng, bạn bè đôi bên”, Hường chia sẻ.

Nhà trai bất ngờ về không gian cưới xinh đẹp

Bố mẹ và em gái Shin sang Việt Nam dự lễ cưới. Khi nhìn căn nhà cổ rộng rãi, được trang hoàng bằng hoa tươi và lụa mềm, họ vô cùng bất ngờ.

Mẹ Shin hạnh phúc vì con trai có một đám cưới chỉn chu, còn bố anh thì rơi nước mắt trong khoảnh khắc đôi trẻ làm lễ gia tiên và đọc lời thề nguyện.

“Khoảnh khắc thấy tôi bước ra trong chiếc váy cưới xinh đẹp, ánh mắt Shin tràn ngập sự kinh ngạc và xúc động. Đó là khoảnh khắc tôi nhớ mãi trong ngày vui của mình”, Hường nói.

Bên trong căn nhà được bài trí cẩn thận, chu đáo

Sau tất cả, Hường đã có một đám cưới tuyệt vời, nơi mọi khoảnh khắc được thắp sáng bằng yêu thương và hạnh phúc.

“Điều khiến tôi vui nhất là được tổ chức tiệc cưới tại ngôi nhà gỗ mộc mạc, nhận được lời chúc phúc giản dị mà chân thành của người thân yêu”, Hường tâm sự.

Ảnh: NVCC