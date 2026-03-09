12 năm trước, ở tuổi 56, bà Lý Đông Cúc rời Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam) trên chiếc xe đạp do con trai tặng và bắt đầu hành trình dài xuyên biên giới. Đến nay, dấu bánh xe của bà đã in trên hơn 20 quốc gia và hành trình ấy vẫn chưa dừng lại.

Nửa đầu cuộc đời của Lý Đông Cúc khá bình lặng. Bà từng là công nhân nhà máy dệt, sau đó làm quản lý kho. Cuộc sống tuy giản dị nhưng ổn định với người chồng chu đáo và cậu con trai hiếu thảo, thông tin từ QQ.

Tuy nhiên, ở tuổi 52, bà bất ngờ nhận được đơn ly hôn từ chồng. Ban đầu bà nghĩ đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận, nhưng sau đó lại nhận tin chồng muốn tái hôn.

Cú sốc này khiến cuộc sống của bà đảo lộn hoàn toàn. Trong thời gian dài, bà chìm trong đau khổ và thường xuyên tìm người tâm sự. Nhưng những lời than thở lặp lại khiến bạn bè dần xa lánh. Người bạn thân nhất thậm chí còn chặn liên lạc.

Cuối cùng, bà bị chẩn đoán mắc trầm cảm.

Năm 2013, bà bắt gặp một nhóm người trẻ đạp xe địa hình. Tiếng bánh xe và cảm giác tự do khiến bà nảy ra ý định thử đạp xe.

Do kinh tế khó khăn, bà chỉ mua được một chiếc mũ và tận dụng chiếc xe cũ hơn 100 NDT (381.000 đồng). Thấy mẹ quyết tâm, con trai bà đã chi 1.100 NDT (4,1 triệu đồng) mua cho mẹ một chiếc xe đạp mới.

Người phụ nữ bắt đầu tìm niềm vui bằng việc đạp xe sau biến cố trong hôn nhân. Ảnh: QQ

Ban đầu bà thường bị từ chối khi xin tham gia các nhóm đạp xe vì xe kém, tốc độ chậm. Không nản lòng, bà tự lập nhóm riêng và bắt đầu đạp xe quanh khu vực Trịnh Châu.

Trên những cung đường ấy, bà cảm thấy gió cuốn đi những phiền muộn trong lòng. Bà đạp ngày càng xa và quyết tâm hơn.

Năm 2014, với số tiền tiết kiệm ít ỏi từ lương hưu và làm thêm, bà xin visa 4 quốc gia và cùng bạn đồng hành bắt đầu chuyến đạp xe ra nước ngoài đầu tiên tới Đông Nam Á.

Ngày 28/11/2014, bà lần đầu ra nước ngoài. Nhưng ngay tại điểm dừng chân đầu tiên là Việt Nam, bà đã bị lạc đồng đội.

Trong tay chỉ có chiếc điện thoại cũ không định vị được và vốn tiếng Anh vỏn vẹn vài từ như “sorry”, “ok”, bà buộc phải từ bỏ hành trình và nhờ người tốt giúp đỡ để về nước.

Không quay lại Trịnh Châu, bà ở lại Lệ Giang làm lao công, vừa kiếm sống vừa lên mạng tìm thông tin và lập kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo.

Sau vài tháng chuẩn bị, bà lên đường lần nữa. Từ đó, bà học cách vừa đạp xe vừa lên kế hoạch và thậm chí một mình hoàn thành hành trình khi lạc đồng đội.

Trong 12 năm, bà đã đặt chân tới hơn 20 quốc gia, trong đó có: Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Lào, Nga, Sri Lanka, Montenegro, Serbia, Croatia, Australia, New Zealand và nhiều nước châu Âu khác.

Năm 2025, bà còn đạp xe từ Tân Cương qua Kazakhstan, Kyrgyzstan và các nước Trung Á, tới tận biên giới Afghanistan. Nhưng những chuyến đi của bà không hề dễ dàng.

Ở Trung Á, bà từng suýt bị say nắng khi đạp xe dưới nhiệt độ cao. Có lần đạp xe ban đêm, bà bị xe lạ bám theo, phải vứt xe xuống rồi trốn vào đống cỏ cho tới khi trời sáng mới dám tiếp tục đi.

Tại Australia, bà chứng kiến cảnh rừng cháy và nhiều xác động vật bị thiêu rụi. Những chuyến đi dài cũng khiến tính cách của Lý Đông Cúc thay đổi. Nếu trước đây bà hay phàn nàn và phụ thuộc vào người khác, thì giờ bà biết chăm sóc bạn đồng hành, lên kế hoạch hành trình.

Những chuyến đi đã giúp người phụ nữ thay đổi về suy nghĩ và tính cách. Ảnh: QQ

Nếu trước kia bà đầy oán hận vì cuộc hôn nhân tan vỡ, thì giờ bà đã buông bỏ quá khứ, thậm chí còn chăm sóc người chồng cũ khi ông bệnh nặng. Bà cũng đăng ký lớp học nấu ăn, tự tay chế biến những món ăn giản dị nhưng đẹp mắt để tận hưởng cuộc sống.

Chứng trầm cảm từng đeo bám bà nhiều năm cũng dần biến mất kể từ khi bắt đầu hành trình. Hiện nay, ở tuổi gần 70, bà Lý Đông Cúc sống tại vùng nông thôn Trịnh Châu nhưng vẫn duy trì thói quen đạp xe mỗi ngày.

Ước mơ lớn nhất của bà vẫn là đạp xe qua 100 quốc gia.

“Tôi hy vọng khi 80 tuổi, mình vẫn còn trên đường đạp xe. Chỉ cần bắt đầu, bất cứ lúc nào cũng không phải là quá muộn”, bà nói.