Loạt video ghi lại những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống đời thường của cụ ông 105 tuổi ở Bắc Ninh thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Ở độ tuổi “xưa nay hiếm”, cụ ông vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, vô tư chơi trò chơi vận động cùng cháu/chắt, đạp xe thể dục, viết chữ, đọc sách...

Cụ ông 105 tuổi ở Bắc Ninh vẫn khỏe mạnh, minh mẫn

Trong số đó, khoảnh khắc cụ ông thổi nến mừng sinh nhật tuổi 105 cùng dàn con/cháu/chắt thu hút sự chú ý hơn cả. Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận thú vị phía dưới loạt video: “Cụ là cây cao bóng cả, là phúc khí của cả nhà. Con cháu hiếu thuận và yêu thương cụ nhé”; “Cụ còn ở lại với gia đình đến lúc này, hơn nữa khỏe mạnh, minh mẫn như vậy thì là món quà quý giá lắm. Gia đình hãy trân trọng”...

Theo tìm hiểu, cụ ông trong loạt video nổi tiếng là cụ Nguyễn Đình Chúng (SN 1921, quê Bắc Giang, nay là xã Ngọc Thiện, Bắc Ninh). Người chia sẻ loạt video về cụ Chúng là Ngọc Ánh (SN 1998) – cháu nội của cụ.

Ngọc Ánh cho hay, cụ Chúng vừa tổ chức lễ mừng thọ 105 tuổi vào dịp tết Bính Ngọ 2026. Cụ có 6 người con (3 trai, 3 gái), hiện cụ sống cùng gia đình người con trai út, những người con khác đều sống ở gần đó. Bà nội Ngọc Ánh đã mất cách đây 3 năm.

Cụ Chúng thường kể cho con cháu nghe chuyện ngày xưa

Cụ Chúng có 27 cháu, 26 chắt và 2 chút nội, ngoại. Ở tuổi 105, cụ vẫn minh mẫn, nhớ mặt, nhớ tên của từng người con/cháu.

Bên cạnh đó, cụ có thể đọc sách, báo mà không cần đeo kính. Chỉ khi chữ quá nhỏ, cụ mới cần kính hỗ trợ.

Ngọc Ánh kể, mỗi ngày, cụ Chúng vẫn đạp xe đi chơi, tập thể dục hoặc ghé thăm nhà con cháu, họ hàng. Mọi sinh hoạt cá nhân như ăn uống, ngủ nghỉ, cụ đều tự túc. Mỗi bữa cụ Chúng ăn một bát cơm đầy, thường ăn đồ ăn thanh đạm và đặc biệt thích ăn bánh chưng.

Dịp giỗ chạp hay lễ Tết hằng năm, cụ vẫn có thể ngồi ô tô về quê thăm mộ phần các cụ cách đó 125km.

“Em gái ruột của ông nội tôi năm nay 99 tuổi, sống ở Hải Dương (nay là thành phố Hải Phòng). Ông nội tôi đang có kế hoạch về đó thăm em gái.

Ở tuổi 105, sức khỏe của ông tốt, trí nhớ tốt. Người con gái cả của ông nội cũng đã 80 tuổi nhưng sức khỏe không được như vậy”, Ngọc Ánh chia sẻ.

Chứng nhận mừng thọ 104 tuổi của cụ Chúng vào năm 2025

Nhiều năm qua, cụ Chúng có thói quen đi hội chùa đầu năm và đến giờ, cụ vẫn duy trì thói quen ấy. Trong dịp hội làng, người dân vẫn nhờ cụ đi đánh trống khai hội để khuấy động phong trào.

Ngọc Ánh cho rằng, bí quyết để cụ Chúng giữ được sức khỏe ổn định và thần trí minh mẫn ở tuổi 105 là do lối sống kỷ luật, lành mạnh, tinh thần lạc quan, tích cực.

Trong cuộc sống thường ngày, cụ luôn hướng đến những điều vui vẻ, ít khi bận tâm đến những mâu thuẫn vụn vặt hay chuyện tiêu cực. Cụ có thể vui chơi hàng giờ bên cháu chắt hoặc đi bộ khắp làng, ghé thăm nhà con cháu, họ hàng để tìm niềm vui tuổi già.

“Hễ có dịp con cháu quây quần, ông nội lại kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống thời trẻ. Thời ấy tuy vất vả, khổ cực nhưng ông và mọi người sống rất kiên cường”, Ngọc Ánh nói.

Cụ Chúng có thể đọc sách không cần đeo kính và khoảnh khắc cụ Chúng mừng tuổi 105 bên con cháu

Đối với con cháu, cụ Chúng nghiêm khắc trong răn dạy nhưng cũng rất dịu dàng. Ấn tượng của Ngọc Ánh về ông nội luôn là nụ cười hiền, cách nói chuyện chậm rãi nhưng mạch lạc, dễ hiểu. Lời dạy của ông khiến Ngọc Ánh nhớ nhất là: “Làm gì cũng phải đặt cái tâm lên hàng đầu”.

“Đối với gia đình tôi, ông là cây cao bóng cả, là sợi dây kết nối. Có ông, con cháu có nhiều cơ hội sum họp, quây quần bên nhau. Đó là món quà quý giá nhất của một đại gia đình”, Ngọc Ánh chia sẻ.

Ảnh và video: NVCC